МВФ начал пересмотр программы для Украины: на кону более $1,5 миллиарда

Представители будут обсуждаться ход выполнения программы и результаты реализации согласованных мер.

Миссия Международного валютного фонда приступила к работе над вторым и третьим обзорами программы расширенного финансирования (EFF) для Украины. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Программа предусматривает встречи с руководством и экспертами миссии МВФ, в ходе которых будут обсуждаться прогресс в выполнении программы, результаты реализации согласованных мер, а также дальнейшие приоритеты экономической и финансовой политики Украины.

Особое внимание будет уделено вопросам обеспечения макрофинансовой стабильности, поддержания устойчивости финансовой системы и выполнения структурных ориентиров программы. По результатам второго и третьего пересмотров программы EFF Украина может получить 1,67 миллиарда долларов.

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Миссия будет работать в гибридном режиме: представители Украины и МВФ будут встречаться во Львове и Варшаве, специалисты НБУ также присоединятся к встречам онлайн.

Украина и МВФ – последние новости

Украина является крупнейшим должником Международного валютного фонда (МВФ) среди стран Европы и второй по уровню задолженности в мире, такие данные приведены в официальном отчете МВФ.

Украина тратила до 3,7% ВВП ежегодно в 2024–2026 годах на государственное регулирование цен на электроэнергию и газ для населения. Международный валютный фонд предлагает Киеву два сценария сокращения расходов, по одному из которых тарифы для населения должны вырасти более чем на 50%, а по второму – как минимум вдвое.

В то же время в Минэнерго сообщили, что мораторий на повышение тарифов продолжает действовать, а любые изменения, согласно действующему законодательству, возможны только после отмены военного положения.

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