Microsoft исправила раздражающую проблему Windows, которая мучила пользователей 30 лет

Речь идет о функции залипания клавиш и фильтрации клавиш, предусмотренном по-умолчанию.

Microsoft готовит небольшое, но полезное изменение в Windows 11, которое должно избавить пользователей от раздражающего уведомления, знакомого еще со времен Windows 95. Речь идет о запросах на включение специальных возможностей Sticky Keys ("Залипание клавиш") и Filter Keys ("Фильтрация клавиш"), пишет Neowin.

Эти функции появились более 30 лет назад. Sticky Keys предназначена прежде всего для пользователей, которым сложно одновременно нажимать несколько клавиш. Например, вместо одновременного нажатия Ctrl + C можно сначала нажать Ctrl, отпустить ее, а затем нажать C.

Filter Keys выполняет похожую задачу и позволяет Windows игнорировать слишком короткие или повторяющиеся нажатия клавиш. Для некоторых пользователей подобные возможности действительно полезны, однако для остальных их автоматические уведомления давно стали источником раздражения.

Видео дня

Проблема возникает, когда пользователь случайно нажимает клавишу Shift пять раз подряд. После этого Windows показывает диалог с предложением включить Sticky Keys. Особенно неприятно это во время быстрой печати или игры, когда внезапное окно может прервать работу или игровой процесс.

Раньше, чтобы полностью избавиться от таких запросов, пользователю приходилось самостоятельно искать соответствующие параметры в настройках Windows. Теперь Microsoft решила сделать этот процесс значительно проще. В последних предварительных сборках Windows 11 компания обновила диалог Sticky Keys и добавила в него отдельный флажок "Никогда не включать Sticky Keys с помощью этого сочетания клавиш". Аналогичное изменение касается и Filter Keys.

После выбора этой опции Windows больше не должна показывать подобный запрос при случайном нажатии сочетания клавиш. При этом сами функции никуда не исчезают – пользователи, которым они действительно нужны, по-прежнему смогут ими пользоваться.

Нововведение обнаружено в тестовой сборке Windows 11 Insider Preview 26320.9876 из Beta-канала. Также в нем Microsoft исправила ряд ошибок и добавили в операционную систему встроенный инструмент для проверки скорости интернета. В ближайшее время оно станет доступно всем пользователям.

Microsoft продолжает улучшать Windows 11, добавляя функции, о которых пользователи просили уже давно. В апреле в Windows 11 появилась опция бесконечной приостановки обновлений. Также в меню питания добавили отдельную кнопку для выключения или перезагрузки ПК без установки обновлений.

Пользователям рассказали, как бесплатно продлить поддержку Windows 10 еще на год. Компания продолжает выпускать критические исправления для пользователей, подключивших программу Extended Security Updates (ESU).

Вас также могут заинтересовать новости: