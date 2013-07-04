Рада приняла «евроинтеграционный» закон, касающийся собственников СМИ

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прозрачности отношений собственности относительно средств массовой информации».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 322 из 381 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Законом предусмотрено внести изменения в Закон “О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине”, которым предусмотрено, что физическое или юридическое лицо не может быть учредителем (соучредителем) или контролировать больше 5% таких изданий.

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Изменениями предусмотрено, что осуществление контроля предполагает непосредственное или через связанных лиц владение частями (паями, акциями), которое обеспечивает достижение 50 и больше процентов голосов в высшем органе юридического лица, являющегося учредителем (соучредителем) печатного средства массовой информации.

Физическое или юридическое лицо не может быть учредителем (соучредителем) или контролировать больше 5% таких изданий.

Также дается определение: «Связанное лицо - юридическое или физическое лицо, которое осуществляет контроль над учредителем (соучредителями), владельцем (совладельцами) печатного средства массовой информации, а также юридическое лицо, над которым учредитель, владелец (совладелец) осуществляет соответствующий контроль. В случае, если одним из соучредителей (совладельцев) печатного средства массовой информации является физическое лицо, связанными с ним лицами считаются также члены его семьи (муж, жена, дети и родители, мачеха и отчим, родные братья, сестры и их дети, мужья (жены), совместно с которыми оно осуществляет контроль над печатным средством массовой информации».

Законом предусмотрена возможность отказа в государственной регистрации печатного СМИ, если учредителем (соучредителями) нарушены требования о немонополизации медийного пространства.

Также внесены изменения в статью 28 Закона “Об информационных агентствах”, которыми предусмотрено, что выходные данные продукции информационных агентств должны содержать сведения об учредителе (соучредителях) и владельце (совладельцах).

Внесены изменения в Закон “О телевидении и радиовещании”, которыми предусмотрено, что контроль над владельцем телерадиоорганизации – это влияние одного или нескольких связанных юридических и/или физических лиц на хозяйственную деятельность субъекта информационной деятельности, который обеспечивает любую форму управления 50 и больше процентами голосов в высшем органе управления субъекта информационной деятельности.

Контроль над владельцем телерадиоорганизации является прямым, если одно или несколько связанных юридических и/или физических лиц являются участниками (основателями, акционерами и тому подобное) владельца телерадиоорганизации или реализуют полномочия исполнительного органа владельца (владельцев) телерадиоорганизации.

Контроль над владельцем телерадиоорганизации является опосредствованным, если одно или несколько связанных юридических и/или физических лиц имеют очевидную или скрытую возможность любого юридического влияния на хозяйственную деятельность субъекта информационной деятельности, которая реализуется путем владения корпоративными правами других юридических лиц или путем выполнения любых правовых действий, что предоставляют право давать обязательные для выполнения указания владельцу телерадиоорганизации и/или его участникам.

Законом запрещаются создание и деятельность телерадиоорганизации, учредителем (соучредителями), владельцем (совладельцами) которой является нерезидент (нерезиденты), зарегистрированный в одной из оффшорных зон, перечень которых определен Кабинетом министров Украины.

Также предусмотрено, что в случае возникновения основания для переоформления лицензии на вещание в связи с изменением организационно-правовой формы, условий деятельности лицензиата или изменением его учредителя (соучредителей) и/или владельца (совладельцев) лицензиат обязан на протяжении 10 рабочих дней подать в Национальный совет заявление о переоформлении лицензии на вещание вместе с документами или их нотариально засвидетельствованными копиями, подтверждающими изменения.