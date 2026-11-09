Сто спутников за сотни миллионов евро: когда начнёт работать украинский Starlink

Первым этапом проекта стал запуск 1 октября 2026 года тестового спутника OBRIA NANO в рамках миссии SpaceX.

Украина планирует создать собственную национальную систему защищенной связи, которая будет насчитывать не менее 100 спутников. Общая стоимость проекта оценивается в сотни миллионов евро. Об этом порталу Defense Express рассказал вице-президент по спутниковым технологиям компании Himera Дмитрий Хмара.

"Не менее ста спутников нужно будет вывести на орбиту. Это необходимо для полного покрытия территории Украины – чтобы обеспечить связь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю в любой точке, для всей критической инфраструктуры", – сообщил Хмара.

По опыту, в мире реализация подобных проектов обычно длится от пяти до семи лет. По оптимистичному сценарию, на реализацию Украине понадобится как минимум 2–3 года.

Видео дня

Сейчас проект развивается исключительно за счет частных инвестиций – государственного финансирования он пока не получал. В дальнейшем команда планирует привлекать средства европейских фондов. По предварительным оценкам, речь идет о финансировании в размере сотен миллионов евро.

"Главное в этом контексте, что он будет полностью контролироваться украинцами. Ни у кого за рубежом не будет ни одной кнопки, чтобы его ограничить или отключить", – отметил эксперт, добавив, что среди основных потребителей сейчас рассматривают Минобороны и структуры, ответственные за функционирование критической инфраструктуры.

Важным требованием является минимальная задержка сигнала, поэтому спутники будут размещаться на низкой околоземной орбите. Предварительно рассматривается высота около 500 км. В то же время на данный момент многие технические и другие параметры проекта еще не определены.

Первым этапом проекта стал вывод на орбиту 1 октября 2026 года первого тестового спутника OBRIA NANO в рамках миссии SpaceX.

"Спутником управляет разработчик – датская компания Gomespace. Со временем управление полностью перейдет к Украине. Сейчас наша цель – научиться управлять спутником, ведь перед операторами спутниковой связи стоит очень много задач", – отметил Хмара.

По его словам, первые спутники украинского "Старлинка" планируется изготовить в Европе.

Украина намерена локализовать производство как спутников, так и терминалов связи на своей территории. Масса серийных спутников составит около 250 кг. Для сравнения: тестовый спутник OBRIA NANO, который уже вывели на орбиту, весит всего 10 кг.

Работа Starlink в Украине – главные новости

В середине октября украинские военные столкнулись с проблемами в работе спутниковых систем связи Starlink и Starshield.

Как сообщали представители Украины, SpaceX ввела ограничения на скорость движения терминалов Starlink. Это привело к перебоям со связью для подразделений, которые использовали терминалы на подвижной технике, и затруднило выполнение части боевых задач.

24 октября Минобороны Украины заявило о возобновлении штатной работы спутниковых систем Starlink. В частности, терминалы вновь могли обеспечивать связь во время движения со скоростью свыше 400 км/ч. Основатель SpaceX Илон Маск объяснил предыдущие ограничения работы Starlink в Украине якобы нарушением Силами обороны условий использования системы.

Недавно президент США Дональд Трамп высказался по поводу ограничений скорости работы Starlink. Он заявил, что не знает, кто принял такое решение, при этом поставив под сомнение сам факт введения ограничений.

Вас также могут заинтересовать новости: