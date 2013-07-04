Рада приняла скандальный закон о трансфертном ценообразовании

Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении и в целом инициированный правительством скандальный закон о внесении изменений в Налоговый кодекс в части контроля за трансфертным ценообразованием, разработанный Министерством доходов и сборов и впервые предусматривающий механизм борьбы с выводом прибыли предприятий в офшорные зоны и страны с низким уровнем налогообложения.

За такое решение проголосовал 231 народный депутат при необходимых 226.

В ходе обсуждения парламентарии отклонили все поправки, поданные народными депутатами преимущественно от оппозиционных фракций (порядка 460 поправок), включая вопрос определения обычной цены посредством биржевых торгов, определения ценовой базы (установления базовой цены на момент подписания контракта), использования таких цен при контроле внутренних операций, а также неприменения норм закона к внутренним операциям и определения круга «связанных» лиц. Кроме того, не нашла поддержки поправка об отсрочке штрафов за нарушение норм закона в размере 5% от объема операции.

Как сообщал УНИАН, 20 июня Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона о трансфертном ценообразовании, подготовленный Министерством доходов и сборов Украины.

Во время обсуждения законопроекта отмечалось, что введение его норм позволит Украине дополнительно привлечь в государственный бюджет до 20 млрд грн, а также построить в Украине действенную систему контроля за трансфертным ценообразованием.

Вместе с тем, народные депутаты от оппозиции утверждали, что законопроект не соответствует нормам и требованиям Организации экономического сотрудничества и развития, которые были положены в основу законопроекта. В частности, народный депутат Оксана Продан назвала законопроект петлей на украинской экономике. "Законопроект позволяет влиять на внутреннее ценообразование, чего нет во всем мире. Законопроект станет петлей на экономике Украины", - подчеркнула Продан.

В декабре 2012 года Государственная налоговая служба (ГНСУ), вошедшая в состав Министерства доходов и сборов Украины, представила деловым кругам законопроект о трансфертном ценообразовании, разработанный специалистами ГНСУ совместно с консультантами ведущих консалтинговых агентств, в частности PriceWaterhouseCoopers, и зарубежных компаний. Основной задачей закона является осуществление контроля за ценообразованием при проведении операций между связанными лицами и при внешнеэкономических операциях с резидентами стран с низким уровнем налогообложения. Объектом проверок и контроля станут операции с совокупным объемом 50 млн грн в год. Законопроект предполагает осуществление контроля за операциями как со стороны налоговых органов, так и со стороны собственно бизнеса, готовящего и подающего документацию по трансфертному ценообразованию с описанием сделки, контрагентов, анализом рисков и обоснованием выбора того или иного уровня цен. За непредоставление такой документации будет налагаться штраф в размере до 5% от суммы сделки.

При этом контроль, согласно законопроекту, осуществляется преимущественно в электронной форме, а дополнительные проверки могут быть организованы лишь в случае обнаружения и подтверждения значительных ценовых несоответствий.

Законопроект также предусматривает подписание соглашения субъекта предпринимательства с налоговыми органами относительно цены и условий торговли по различным операциям. Такое соглашение, по мнению ГНСУ, сведет на нет любые нарушения в части ценообразования и уклонения от уплаты налогов.

В середине января 2013 года законопроект был обсужден и одобрен на заседании Кабинета министров.

В марте законопроект был передан в Верховную Раду, однако Комитет по налоговой и таможенной политике на своем заседании 3 апреля принял решение доработать его с учетом мирового опыта.

В апреле Миндоходов выступило с призывом как можно скорее рассмотреть законопроект в парламенте и выражало готовность к компромиссу при обсуждении документа и внесении в него поправок. В свою очередь Украинский союз промышленников и предпринимателей предложил доработать документ.