Янукович уволил Лавриновича

15:10, 04 июля 2013
Политика
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Янукович уволил Лавриновича и назначил Лукаш на должность министра юстиции.

Елена Лукаш - новый министр юстиции

Президент Украины Виктор Янукович уволил Александра Лавриновича с должности министра юстиции Украины и назначил на эту должность Елену Лукаш.

Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.

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Перед этим, Президент уволил Лукаш с должности министра кабинета министров.

Другим решениям Янукович назначил Владислава Забарского первым заместителем министра Кабинета министров Украины.

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