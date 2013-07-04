Янукович уволил Лавриновича

Янукович уволил Лавриновича и назначил Лукаш на должность министра юстиции.

Президент Украины Виктор Янукович уволил Александра Лавриновича с должности министра юстиции Украины и назначил на эту должность Елену Лукаш. Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства. По теме: Лавринович принес присягу члена Высшего совета юстиции Перед этим, Президент уволил Лукаш с должности министра кабинета министров. Другим решениям Янукович назначил Владислава Забарского первым заместителем министра Кабинета министров Украины.

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