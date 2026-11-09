Пол Маккартни, Барбра Стрейзанд и другие мировые звезды поддержат Украину: готовится новый Live Aid

К новой инициативе присоединятся десятки известных исполнителей.

В Великобритании организуют масштабный благотворительный концерт Songs of Freedom в поддержку Украины. Как сообщает The Telegraph, мероприятие состоится 3 февраля 2027 года на манчестерской арене Co-op Live. Его цель - привлечь внимание к гуманитарным последствиям развязанной Россией войны и собрать средства для помощи украинцам.

Новый концерт уже сравнивают с Live Aid - легендарным благотворительным музыкальным марафоном, который объединил мировых звезд ради помощи Эфиопии в 1985 году.

К новой инициативе присоединятся десятки известных исполнителей. Согласно официальной афише мероприятия, среди артистов, которые выступят непосредственно на сцене, - легендарный музыкант Боб Гелдоф, группа Madness, The Doobie Brothers, певица Крисси Хайнд, Питер Хук и его коллектив The Light, Ник Лоу, Мидж Юр, Крис Диффорд и другие.

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В опубликованном постере также указаны The Lathums, Lottery Winners, Alabama 3, Johnny & The Hardwicks, The Molotovs, The Blockheads, Springbok Nude Girls, Давина Мишель, Brooke Combe, Graham Parker, Within Temptation, Lindisfarne, Yee Loi, Joe King Carrasco, Boombox и Schmalgauzen. В музыкальной программе также заявлены хор Songs for Ukraine и London Metropolitan Orchestra.

Особое внимание привлекает список знаменитостей, которые присоединятся к мероприятию по видеосвязи. Как следует из афиши Songs of Freedom, среди них - сэр Пол Маккартни, Барбра Стрейзанд и актер Шон Пенн. Также дистанционно поддержат Украину группа "Океан Ельзи", Huey Lewis & The News, Ron Sexsmith и Flyte.

Идея благотворительного концерта принадлежит британской инди-группе Hardwicke Circus. По информации The Telegraph, музыканты выступали в Украине с благотворительной инициативой и после возвращения решили привлечь к поддержке страны представителей мировой музыкальной индустрии.

Организацией мероприятия занимается известный британский промоутер Харви Голдсмит, который, как отмечает издание, принимал участие в подготовке исторического Live Aid в 1985 году. Тогда Боб Гелдоф и Мидж Юр объединили звезд мировой музыки ради сбора средств для пострадавших от голода в Эфиопии. Теперь Голдсмит намерен использовать опыт того масштабного проекта для помощи Украине.

Собранные средства распределят между четырьмя благотворительными организациями. Согласно афише, среди партнеров мероприятия указаны UNITED24, фонд "Голоса детей", фонд "Люди майбутнього" и Masha Foundation.

Еще одной частью благотворительной инициативы станет специальная запись украинской народной песни "Щедрик", известной за рубежом как Carol of the Bells. Как сообщает The Telegraph, в ее создании примут участие хор Songs for Ukraine, хор Королевской оперы и London Metropolitan Orchestra. Организаторы также рассчитывают, что композиция сможет занять первое место в британском музыкальном чарте, а доходы от ее выпуска направят на помощь Украине.

По словам Харви Голдсмита, война продолжается слишком долго, а от ее последствий особенно страдают дети. По мнению промоутера, концерт должен привлечь внимание к их положению и напомнить международному сообществу о необходимости поддерживать Украину.

Билеты на Songs of Freedom поступят в общую продажу 16 ноября 2026 года.

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