Россия атаковала энергетику 12 областей: где самая сложная ситуация со светом

Из-за значительных повреждений наиболее сложной остается ситуация в Днепропетровской и Киевской областях.

В течение суток российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. В результате часть потребителей в 12 регионах осталась без электричества, сообщил во время брифинга первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

"В течение суток враг атаковал энергетические объекты в нескольких областях, в результате чего к утру остались без электричества часть потребителей в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях", – отметил Некрасов.

По его словам, из-за значительных повреждений наиболее сложной остается ситуация в Днепропетровской и Киевской областях. Он указал, что только за прошедшую неделю Россия 128 раз целенаправленно атаковала энергетический и нефтегазовый секторы. Всего зафиксировано 219 инцидентов, которые привели к повреждению и уничтожению объектов энергетической и нефтегазовой инфраструктуры.

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В Минэнерго добавили, что во всех пострадавших регионах, где позволяет обстановка с безопасностью, продолжаются ремонтные работы. Их затрудняют постоянные воздушные тревоги, однако после отбоя ремонтные бригады сразу же возвращаются к восстановлению поврежденного оборудования.

"В Сумской области в результате атаки дрона на служебный автомобиль ранения получили трое энергетиков. Пострадавших доставили в больницу. Это очередная целенаправленная атака на работников энергетической отрасли, которые ежедневно работают над восстановлением света для украинцев", – отметил Некрасов.

Ситуация с электричеством в Украине – последние новости

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина генерирует достаточно электроэнергии, но испытывает дефицит. Причина в том, что РФ наносит удары по распределительным станциям.

Член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Козырь сообщал, что враг целенаправленно наносит удары по пяти подстанциям напряжением 330 кВ, которые образуют энергетическое кольцо Киева и обеспечивают передачу электроэнергии в столицу.

Ранее эксперт Станислав Игнатьев рассказывал, почему в некоторых домах Киева нет света по несколько суток. В частности, по его словам, постоянные воздушные тревоги затрудняют работу ремонтных бригад.

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