Россия ударила по складу с продуктами питания в Одессе: есть погибшие и раненые

В результате удара возник пожар, возбуждено уголовное дело.

Российские военные атаковали в Одессе складское помещение, где хранились продукты питания – по предварительным данным, погибли три человека, еще одна женщина находится в тяжелом состоянии. Пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба сообщила УНИАН, что 9 ноября российские военные нанесли удар с помощью дронов по складскому помещению.

"Погибли трое – женщина 35 лет, женщина 36 лет и 47-летний мужчина. Пострадала 37-летняя женщина – она находится в тяжелом состоянии, получив осколочное ранение", – сказала Верба.

Возбуждено производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины – по факту военных преступлений, повлекших гибель людей, добавила пресс-секретарь.

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Как сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, утром враг атаковал Одессу, пострадала инфраструктура. Чиновник заявил, что детали уточняются.

Впоследствии он сообщил, что уже известны данные о погибших.

"В результате вражеской атаки на объект инфраструктуры, к сожалению, погибли три человека. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая утрата", – подчеркнул Лысак.

Чиновник добавил, что медики оказывают всю необходимую помощь раненому.

Начальник Одесской ОГА Олег Кипер уточнил, что российский удар пришелся по складскому помещению, где хранились продукты питания – в результате удара возник пожар.

На месте работают все соответствующие службы, последствия атаки уточняются.

Атаки на Одессу – последние новости

Как писал УНИАН, поздно вечером 7 ноября россияне нанесли по Одессе удар с помощью дронов – погиб человек, пострадала инфраструктура. Местные Telegram-каналы сообщили, что повреждения якобы понесла "Новая почта". В тот же день, несколькими часами ранее, РФ атаковала Одесскую область – повреждены частные домовладения.

По словам начальника Одесской ОГА Олега Кипера, в частности, на севере региона ударный беспилотник попал в частный жилой дом – разрушения были значительными. Кроме того, по данным регионального управления ГСЧС, в Одессе в результате попадания произошло частичное разрушение жилого дома с последующим возгоранием, а также взрывная волна выбила рядом окна в 4-этажном офисном здании.

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