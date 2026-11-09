Какую видеокарту купить в 2026 году: эксперт назвал лучшие и худшие модели

Специалист разделил видеокарты на 7 категорий, оценив их по соотношению цены и производительности, объему видеопамяти и общей привлекательности для геймеров.

Автор известного YouTube-канала ScatterVolt составил ультимативный рейтинг видеокарт, представленных на рынке в ноябре 2026 года. В список вошли как доступные графические ускорители, так и дорогие флагманские модели.

Всего специалист выделил семь категорий, оценив видеокарты по соотношению цены-производительности, объему видеопамяти и общей привлекательности для геймеров.

Категория S: лучшие видеокарты для покупки в 2026 году

Максимально высокую оценку получили Intel Arc B580 и AMD Radeon RX 9070 XT. В условиях дефицита памяти именно эти устройства предлагают наиболее убедительные возможности для своих ценовых сегментов.

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Arc B580 блогер считает современным духовным наследником Radeon RX 580 с 8 ГБ памяти. Карточка подходит для комфортного запуска современных игр в разрешении 1440p и стоит около 300 евро. Radeon RX 9070 XT от AMD, в свою очередь, является самым оптимальным решением из предтопового сегмента.

Категория A: удачный баланс цены и мощности

Следующую ступень заняли Intel Arc A750, Radeon RX 9070 GRE и Radeon RX 9070. Эти видеокарты не стали абсолютными лидерами рейтинга, но получили высокую оценку за сочетание стоимости и быстродействия.

По версии ScatterVolt, эти GPU заслуживают внимания благодаря своей конкурентоспособности в соответствующих ценовых категориях. Это особенно важно на фоне подорожания комплектующих и общего роста стоимости ПК-сборок.

Категория B: хорошие видеокарты с недостатками

В категорию B попали Intel Arc B570, GeForce RTX 5070 Ti, Radeon RX 9060 XT с 16 ГБ памяти и GeForce RTX 5060 Ti с таким же объемом VRAM.

Эти модели способны обеспечить достойную производительность, но у каждой есть свои слабые стороны. В частности, Arc B570 критикуют за недостаточный объем видеопамяти, а цены остальных существенно выросли из-за кризиса в индустрии DRAM.

Категория C: посредственные решения

Тут оказались Radeon RX 9060, Radeon RX 9060 XT 8 ГБ и GeForce RTX 5060. Это вполне работоспособные игровые решения, однако назвать их особенно удачными покупками сложно.

Главная претензия к данной группе заключается в ограниченном объеме видеопамяти. В современных играх, особенно в разрешении 1440p на высоких настройках, этого объема уже зачастую недостаточно.

Категория D: модели, от покупки которых советуют отказаться

Еще ниже расположились видеокарты, которые эксперт не рекомендует рассматривать в качестве покупки. В этот список попали GeForce RTX 5050, Radeon RX 7600, GeForce RTX 3060 с 12 ГБ памяти, GeForce RTX 5080 и Intel Arc B380.

Причины разные. Часть из них уже уступает более новым конкурентам по производительности или возможностям, тогда как другие не оправдывают свою стоимость. В частности, RTX 5080 блогер называет одной из самых невыгодных покупок в текущем поколении.

Категория F: худшие видеокарты на рынке

На самое дно рейтинга попали Radeon RX 9050 4 ГБ памяти, GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 5090. Первые две ScatterVolt называет неудачными решениями, которые созданы для обмана покупателей дешевых готовых сборок ПК.

С RTX 5090 ситуация совершенно иная. Флагманская видеокарта подорожала до такой степени, что фактически перешла из категории премиального игрового железа в сегмент полупрофессиональных ускорителей для бизнеса и ИИ-разработчиков.

Ранее в сети составили рейтинг лучших и худших видеокарт в истории. За последние десятилетия рынок GPU подарил нам множество культовых моделей, но были и устройства, ставшие символом громких провалов.

УНИАН писал, что пользователи выбрали лучшего производителя видеокарт 2026 года. По итогам опроса первое место заняла не ASUS и не MSI.

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