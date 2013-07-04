Верховная Рада проголосовала за векселя

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 246 народных депутатов при необходимых 226.

Представляя законопроект, глава бюджетного комитета парламента Евгений Геллер заявил, что в документ внесены предложения и выводы бюджетного комитета.

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Вместе с тем, в ходе обсуждения народные депутаты от оппозиции раскритиковали законодательную инициативу и прогнозировали возможный рост давления на бизнес в связи с принятием этого законопроекта.

Согласно законопроекту, срок обращения векселей - до 5 лет, доходность - 5% годовых.

Ранее, глава Комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике Виталий Хомутынник заявлял, что сейчас важно не только ввести такой инструмент оформления задолженности (вексельный - УНИАН) на добровольной основе, но и сделать его ликвидным. «Главное - чтобы инструмент был ликвидным, а для повышения ликвидности мы предложили ограничить объем выпуска векселей суммой в одну пятую часть задолженности и сроком обращения – пять лет. Это компромисс, и это повышает интерес к инструменту», - сказал Хомутынник.

При этом он также заявлял, что граничной суммы выпуска векселей в целом нет, и это предмет дискуссий. «Суммы – нет. А само использование векселей является добровольным. В законопроекте так прописано», - отметил парламентарий.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года вступили в силу положения Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования администрирования налогов и сборов», предусматривающие введение финансового векселя для оформления задолженности, в том числе бюджетной.