Российский газовый монополист «Газпром», выставивший Украине счет в 7 млрд долл за недобор газа в 2012 году, может предъявить аналогичные претензии и по итогам 2013 года.

Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

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«Мы за прошлый год выставили счет и рассчитываем, что и за этот год тоже», - сказав Куприянов. При этом он не назвал размер счета за 2013 год, но отметил, что он будет большим.

«По контракту есть обязательства и их надо выполнять», - подчеркнул представитель «Газпрома».

В то же время Куприянов сказал, что «Газпром» пока не собирается обращаться в суд, потому что туда надо идти только при четком понимании того, что можно получить по итогам разбирательства. По его словам, «Газпром» хотел бы получить деньги, но нет понимания, откуда Украина может их взять.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» выставил НАК «Нафтогаз Украины» счет на 7 миллиардов долларов за газ, который Украина не закупала в 2012 году.

«Нафтогаз» направил «Газпрому» ответ с изложением своей позиции, которая заключается в том, что компания выполнила все финансовые обязательства перед «Газпромом» в 2012 году. Согласно контракту на закупку газа от 2009 года, минимальный объем газа, к которому применимо условие «бери или плати» (take-or-pay), составляет 33,3 млрд кубометров. «Нафтогаз Украины», по предварительной информации, закупил в 2012 году около 25 млрд кубометров газа. При этом украинская сторона своевременно предупредила «Газпром» о сокращении закупки газа.