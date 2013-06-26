Газпром даст Нафтогазу $1 миллиард аванса за транзит

18:31, 26 июня 2013
Общество
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"Газпром" предоставит "Нафтогазу Украины" авансовый платеж в 1 миллиард долларов за транзит газа для закачки газа в ПХГ, говорится в сообщении российского газового холдинга.

Газпром даст аванс Нафтогазу

В среду в Москве состоялась рабочая встреча председателя правления ОАО "Газпром" Алексея Миллера и главы НАК "Нафтогаз Украины" Евгения Бакулина, сообщает РИА Новости.

"Принято решение, что "Газпром" предоставит "Нафтогазу Украины" авансовый платеж за транзит газа в размере 1 миллиард долларов", - говорится в сообщении.

Средства предназначены для приобретения украинской компанией у "Газпрома" природного газа и закачки его в ПХГ Украины. Своевременная реализация планов по заполнению газом ПХГ необходима для выполнения "Нафтогазом Украины" своих обязательств по бесперебойному транзиту российского газа в Европу в зимний период.

Общая сумма авансовых платежей за транзит газа с начала 2012 года составляет 5,15 миллиарда долларов. По предварительным расчетам, остатка этой суммы достаточно для оплаты транзита российского газа по территории Украины до начала 2015 года.

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