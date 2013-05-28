Главное за день: обзор топ-новостей

Большинство украинцев против передачи ГТС в аренду (опрос)

Проведенное центром Разумкова опрос показал: подавляющее большинство населения Украины (59,9%) считает, что украинская газотранспортная система должна оставаться в государственной собственности и управление ею должно осуществляться только украинской стороной.

Всего было опрошено 2010 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

Сергей Бубка будет бороться за пост президента Международного Олимпийского комитета

Во вторник, 28 мая, Олимпийский чемпион и президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка на пресс-конференции в Санкт-Петербурге (Россия), сообщил о своем намерении участвовать в выборах президента МОК в сентябре.

Также легендарный спортсмен заявил, что его кандидатуру поддерживают 28 национальных федераций.

Ефремов: Русский язык пока не станет государственным

Русский язык пока не может получить статус государственного в Украине из-за отсутствия необходимого уровня поддержки в украинском парламенте и неоднозначное отношение к этому вопросу в обществе, заявил глава фракции ПР Александр Ефремов в интервью российскому информагентству.

Януковича хотели обвинить в убийстве Щербаня

Первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин утверждает, что украинские политэмигранты в Чехии создали «площадку для фальсификаций» и планировали обвинить Президента Украины в убийстве народного депутата Евгения Щербаня с помощью сфальсифицированных пленок. По словам Кузьмина, эти факты содержатся в официальном заявлении Николая Мельниченко, который сейчас рассматривает ГПУ.

Также Кузьмин сообщил, что экс-президент Виктор Ющенко до сих пор не сдал кровь для анализа на диоксин, и несколько ведомств сейчас работают над созданием положения о принудительном изъятии крови, а ГПУ продолжает проверять законность финансирования Батькивщины.

С сегодняшнего дня водителям могут выдавать права с микрочипом

С сегодняшнего подразделения ГАИ начинают оформлять водительские удостоверения с индивидуальным номером Единого государственного демографического реестра, при этом по желанию можно будет оформить права с микрочипом.

Журналисты намерены стоять живым напоминанием под стенами МВД в среду

Продолжаются протесты против избиения журналистов 18 мая. Активисты движения «Стоп цензуре», которые поставили палатку возле здания МВД, планируют, что работа данного "временного информационного центра" продлится до среды.

Между тем, одна из фигуранток событий, журналистка Ольга Сницарчук заявила, что ни она, ни фотограф Влад Содель не отказывались от охраны, как утверждает милиция.

Размер золотого запаса Украины потянул на 47-е место

Украина заняла сорок седьмое место среди стран мира по размеру золотого запаса, объем золота в золотовалютных резервах Национального банка Украины на 1 мая увеличился примерно до 36,1 тонн.

СМИ: Сын Джемилева лечился в психиатрической больнице

Журналисты выяснили, что младший сын главы Меджлиса крымскотатарского народа Мустафы Джемилева Хайсер, который вчера застрелил человека, якобы лечился в психиатричний больницы.

Сегодня вечером Киевский районный суд Симферополя избрал для Хайсер Джемилева, подозреваемого в убийстве мужчины, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.