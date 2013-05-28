Суд арестовал на два месяца сына лидера Меджлиса, подозреваемого в убийстве

Киевский районный суд Симферополя сегодня вечером избрал для младшего сына лидера Меджлиса крымскотатарского народа, народного депутата Мустафы Джемилева — Хайсер, подозреваемого в убийстве мужчины, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

Как передает корреспондент УНИАН, на время следствия сын лидера крымских татар будет содержаться в симферопольском СИЗО.

По данным некоторых СМИ, несколько лет назад Хайсер Джемилев лечился в психбольнице. Кроме того, по данным неназванных источников различных изданий, он употреблял наркотики.

Как сообщал УНИАН, Хайсер Джемилева задержали 27 мая на месте убийства в Бахчисарае. От выстрела в голову из охотничьего оружия погиб житель городка 44-летний Февзи Эдемов. У него осталась жена и дочь. Трагедия произошла во дворе дома 32-летнего Хайри Джемилева.

Милиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (убийство).

27 мая на официальном сайте Меджлиса крымскотатарского народа появилось сообщение о том, что в доме младшего сына главы Меджлиса произошел несчастный случай. Согласно сообщению, Хайсер Джемилев по неосторожности из огнестрельного оружия убил человека. Несчастный случай произошел около 15.30 в городе Бахчисарае в результате неосторожного обращения с зарегистрированным оружием.

*** У Джемилева есть также еще один сын и дочь. В прошлом году малолетняя внучка Джемилева, ученица младших классов — ребенок его дочери — покончила жизнь самоубийством, повесившись неподалеку от своего дома, когда родители отсутствовали.