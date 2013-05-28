Журналистка Сницарчук говорит, что не отказывалась от охраны

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

“Следователь действительно вынес такое постановление (о применении мер безопасности относительно потерпевших - УНИАН). Нам обоим действительно дали охрану. Соответствующий договор об этом у нас подписан, а активирован будет по первому нашему обращению. Меня и Соделя милиция просила не распространяться об этом, что мы, собственно, и делали бы, если бы не начали появляться сообщения милиции о нашем отказе”, - написала она.

Как сообщал УНИАН, 18 мая в Киеве проходили акция оппозиции «Вставай, Украина!» и антифашистский марш, организованный Партией регионов.

Во время акции оппозиции состоялись столкновения между сторонниками партии «Свобода» и молодчиками в спортивных костюмах.

Возле здания Главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской молодчики спортивного телосложения избили журналистку «5 канала» Сницарчук и фотографа газеты «КоммерсантЪ» Соделя, которые снимали драку.

Уголовное производство по факту нападения было открыто сначала по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (преднамеренные легкие телесные повреждения), а после акции журналистов - и по ст. 171 УКУ (препятствование журналистской деятельности). Начато досудебное расследование. Затем действия нападавшего были переквалифицированы в хулиганство.

21 мая милиция сообщила о задержании подозреваемого в избиении Сницарчук и Соделя во время массовой акции в Киеве 18 мая.

22 мая суд отпустил задержанного Вадима Титушко под залог, хотя глава МВД Виталий Захарченко заявлял, что милиция будет добиваться ареста подозреваемого.