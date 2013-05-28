Журналистка Сницарчук говорит, что не отказывалась от охраны
Журналистка “5 канала” Ольга Сницарчук, которую избили во время митинга 18 мая, утверждает, что ни она, ни фотограф Влад Содель, не отказывались от охраны.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
“Следователь действительно вынес такое постановление (о применении мер безопасности относительно потерпевших - УНИАН). Нам обоим действительно дали охрану. Соответствующий договор об этом у нас подписан, а активирован будет по первому нашему обращению. Меня и Соделя милиция просила не распространяться об этом, что мы, собственно, и делали бы, если бы не начали появляться сообщения милиции о нашем отказе”, - написала она.
Как сообщал УНИАН, 18 мая в Киеве проходили акция оппозиции «Вставай, Украина!» и антифашистский марш, организованный Партией регионов.
Во время акции оппозиции состоялись столкновения между сторонниками партии «Свобода» и молодчиками в спортивных костюмах.
Возле здания Главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской молодчики спортивного телосложения избили журналистку «5 канала» Сницарчук и фотографа газеты «КоммерсантЪ» Соделя, которые снимали драку.
Уголовное производство по факту нападения было открыто сначала по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (преднамеренные легкие телесные повреждения), а после акции журналистов - и по ст. 171 УКУ (препятствование журналистской деятельности). Начато досудебное расследование. Затем действия нападавшего были переквалифицированы в хулиганство.
21 мая милиция сообщила о задержании подозреваемого в избиении Сницарчук и Соделя во время массовой акции в Киеве 18 мая.
22 мая суд отпустил задержанного Вадима Титушко под залог, хотя глава МВД Виталий Захарченко заявлял, что милиция будет добиваться ареста подозреваемого.