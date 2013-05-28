Кузьмин: Ющенко все еще не сдал кровь, но ее планируют изъять

Об этом в интервью журналу «Форбс Украина» сказал первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин.

«Он должен сдать кровь, потому что нет никаких данных, что кровь, которая исследовалась за границей, принадлежит Ющенко. Второе – образцы крови, которые исследовались за границей, были возвращены в Украину, и в 2006 году были уничтожены во дворе здания Секретариата Президента. И третье - если диоксин в его крови был, то он до сих пор там остался. Мы хотим получить на эти вопросы точные ответы. По этим образцам мы хотим установить давность попадания диоксина в кровь Ющенко, если он там есть. Но Ющенко отказывается от сдачи крови», - сказал Кузьмин.

Кроме того, он отметил, что сейчас сразу несколько министерств и ведомств работают над подготовкой положения о порядке принудительного изъятия крови. «Как только будет такое положение, мы сможем ее изъять. Пока мы этого сделать не можем», - заявил первый заместитель генпрокурора.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля Кузьмин заявил о необходимости в рамках расследования отравления Ющенко принудительно взять у него кровь на анализ после разработки механизма осуществления этой процедуры.

По его словам, если действительно имело место отравление Ющенко диоксином, то даже через несколько лет остатки этого вещества есть в крови.

Кузьмин назвал неправдой информацию о существовании проб крови Ющенко, взятых якобы в 2004 году. "Таких проб нет. А пробы, которые были исследованы в Европе, были необоснованно уничтожены, причем уничтожены были в здании Администрации Президента Ющенко, с участием его охраны и представителей украинских спецслужб", - заявил он.

Справка УНИАН. В начале сентября в 2004 г. во время президентской кампании Ющенко почувствовал ухудшение здоровья и был доставлен в одно из частных клиник Австрии, где заявили, что в его организме содержится диоксин.

По версии следствия, Ющенко был отравлен 5 сентября 2004 года на даче тогдашнего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка. С июня 2008 года и до смены новой власти Генпрокуратура не раз отмечала, что факт умышленного отравления Ющенко полностью доказан.

7 ноября 2010 года генеральный прокурор Виктор Пшонка подтвердил намерение провести дополнительный анализ крови Ющенко. Позже Пшонка сказал, что в Генпрокуратуре не исключают версию, что отравления Ющенко не было.

11 октября 2011 года Ющенко заявил, что отказывается от повторного анализа крови из-за вероятности необъективных результатов в украинской лаборатории.