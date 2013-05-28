Ефремов: Русский язык пока не станет государственным

Об этом лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил в интервью РИА Новости.

"У нас нет в парламенте 300 голосов, которые были бы отданы за поддержку данного законопроекта. И только в связи с этим этот вопрос не решается", - сказал Ефремов. Кроме того, по его словам, на Украине этот вопрос сильно политизирован.

"В Украине довольно большое количество людей, которые являются противниками данного вопроса, поэтому вносить его сейчас и "ломать через колено" означает дестабилизировать положение дел в государстве, с чем мы не можем не считаться", - добавил лидер фракции ПР.