Журналисты намерены стоять живым напоминанием под стенами МВД до среды

Активисты движения «Стоп цензуре» планируют, что работа расположенного у входа в Министерство внутренних дел Украины временного информационного центра продлится до среды. Об этом в эфире Радио Свобода сообщил один из участников акции, журналист Богдан Кутепов.

«Мы не планируем поднимать всю активную молодежь, разрастаться. Мы постоим до среды как напоминание министру Захарченко о публичном обещании отчитываться о том, что сделано и на самом деле реально раскрыть ... Журналисты нашли главного подозреваемого на второй день - сколько бы его искала милиция, неизвестно », - сказал Кутепов.

В понедельник во время установки палатки (который и выполняет функции инфоцентра) произошло столкновение между участниками акции и сотрудниками МВД, которые пытались помешать журналистам.

В информационном центре журналисты, которые дежурят там круглосуточно, предоставляют информацию о состоянии расследования дела об избиении коллег на митингах в Киеве.

18 мая неизвестные молодчики напали на журналистку «5 канала» Ольге Сницарчук и фотокорреспондента газеты «Коммерсант» Власть Соделя при освещении событий, происходивших рядом с акцией оппозиции на Софийской площади. Пострадавшие говорят, что в течение определенного времени милиционеры, находившиеся рядом, вообще не вмешивались в инцидент. Журналисты требуют честного расследования.