СМИ: Сын Джемилева лечился в психиатрической больнице

Сын главы Меджлиса крымскотатарского народа Мустафы Джемилева Хайсер, который вчера застрелил человека, лечился в психиатрической больнице. Об этом пишут Вести.

«Я находился в Симферополе на встрече, — рассказал Мустафа Джемилев. — И вдруг мне позвонил сын и сказал: «Я убил человека!». Естественно, я тут же выехал домой. Пять лет назад он лечился во Львове в психиатрической клинике. Потом его выписали, он пил лекарства и даже женился. А недавно у него, видимо, cнова началось обострение. Хотя мы этого и не заметили. Когда я был в отъезде, он залез через форточку в мой закрытый кабинет, взял там ружье с оптическим прицелом и ничего мне об этом не сказал. У него была страсть к оружию. В тот день, когда произошла трагедия, сын стоял у окна и возился с ружьем. Крутил - крутил... И, видимо, случайно выстрелил. Конечно, это страшное горе!».

Как оказалось, Февзи Эдемов был строителем и часто помогал по хозяйству Джемилевым, которые все еще не закончили строительство собственного дома. У Февзи, проживавшего в селе Тенистом Бахчисарайского района, остались жена и ребенок. Мустафа Джемилев пообещал сделать для семьи погибшего все возможное.