Большинство украинцев против передачи ГТС в аренду (опрос)

Подавляющее большинство населения Украины (59,9%) считают, что украинская газотранспортная система должна оставаться в государственной собственности и управление ею должно осуществляться только украинской стороной.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Центра Разумкова со ссылкой на итоги опроса общественного мнения, проведенного с 12 по 16 апреля 2013 года.

Согласно сообщению, граждане Украины отвечали на вопрос, каким образом лучше поступить, если Россия пообещает за передачу ей украинской газотранспортной системы (ГТС) снизить цену на газ.

По теме: СМИ: Украинскую ГТС оценили в $26-29 млрд

«15,2% опрошенных склоняются к мнению, что украинскую газотранспортную систему следует передать в управление консорциума, в который входили бы представители России, Украины и ЕС. Еще меньше респондентов - 12,3% - считают, что украинскую газотранспортную систему можно передать в управление или в аренду России в обмен на скидку на газ. И только 2,7% опрошенных убеждены, что ГТС следует приватизировать и государство не должно вмешиваться в ее деятельность», - сказано в сообщении.

В сообщении отмечается, что всего было опрошено 2010 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки — 2,3%.

Как сообщал УНИАН, 3 мая 2013 года, после круглого стола в Брюсселе относительно развития газового рынка Украины, комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер сообщил, что он надеется до конца года получить ответы на все вопросы, касающиеся будущего развития украинской газотранспортной системы с тем, чтобы появилась возможность для начала ее реальной модернизации.

В свою очередь, министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий пообещал европейским партнерам обеспечить прозрачность в принятии решений, касающихся развития газотранспортной системы.

Накануне круглого стола в Брюсселе Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект, которым предполагается разрешить приватизацию Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и ее дочерних структур, а также передачу в аренду газотранспортной системы Украины.

Украина ведет с Россией длительные переговоры о снижении цены на газ, которую считает несправедливой. Москва в обмен добивается контроля над украинской ГТС. Стороны не исключают создания консорциума по управлению ГТС.

В то же время Украина пока не ответила на главный вопрос – каким может быть формат будущего газового консорциума: двусторонним между Украиной и Россией или трехсторонним, с привлечением Евросоюза, однако постоянно настаивает на евроинтеграции.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.