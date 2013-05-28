Кузьмин: Януковича хотели обвинить в убийстве Щербаня при помощи фальшивих пленок

Об этом первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин сказал в интервью журналу «Форбс Украина».

Отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли среди допрошенных по делу граждан Украины политики и народные депутаты в частности, Кузьмин отметил, что есть очень много фактов, подлежащих проверке.

«Ни для кого не секрет, что, например, в Чехии, которая предоставила политическое убежище некоторым нашим гражданам, проводились мероприятия по дискредитации украинской власти и лично Президента Украины», - сказал он.

По словам Кузьмина, под видом политического убежища людям предоставили площадку для фальсификации материалов следствия.

«А по заявлению Мельниченко (бывший майор Управления государственной охраны Николай Мельниченко - УНИАН), такие фальсификации планировались. Обсуждалась возможность обвинения Президента Виктора Януковича в организации убийства Евгения Щербаня», - отметил заместитель генпрокурора.

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Он добавил, что Мельниченко предлагали стать участником этой провокации. «Ему предлагали стать участником фальсификаций пленок записей, подтверждающих эту версию. За это ему предлагали деньги. Мельниченко сделал официальное заявление по этому поводу» - сообщил Кузьмин и добавил, что заявление принято и по нему проводится проверка.

Как сообщал УНИАН, в январе 2011 года Чехия предоставила политическое убежище бывшему министру экономики в правительстве Юлии Тимошенко Богдану Данилишину, в отношении которого в Украине было возбуждено уголовное дело о нанесении материального ущерба государству. Данилишин был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Также политическое убежище в Чехии в январе 2012 года получил супруг экс-премьер-министра Александр Тимошенко.