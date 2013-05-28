Кузьмин: ГПУ продолжает проверять законность финансирования «Батькивщины»

Об этом первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин сказал в интервью журналу «Форбс Украина».

«Проверка продолжается, подробности пока сообщить не могу. Сейчас мы получаем из-за границы документы, анализируем их, ведется работа», - сказал он.

Кроме того, отвечая на вопрос журналиста, Кузьмин отметил, что ГПУ не возбуждала уголовные дела в отношении председателя политсовета партии «Батькивщина» Александра Турчинова.

В то же время, Кузьмин напомнил, что Наталья Окунская - бывшая супруга защитника экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Сергея Власенко - подала несколько заявлений о ее избиении бывшим мужем. Окунская также обвиняет его в неуплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Окунская обвиняет Власенко и в том, что он усыновил несовершеннолетнего ребенка, а потом отказался от усыновления и материальной поддержки этого ребенка.

«Она обвиняет его и в других правонарушениях, связанных с налогами и финансами. Несколько судебно-медицинских экспертиз подтвердили наличие у заявительницы телесных повреждений. Она действительно подвергалась побоям, от которых теряла сознание и доставлялась в больницу. Именно по этим фактам прокуратура проводит расследования», - сказал Кузьмин.

Справка УНИАН. 19 декабря 2012 года Кузьмин заявил, что Генпрокуратура начала проверку законности финансирования избирательных кампаний Блока Юлии Тимошенко в период с 2007 по 2010 годы, поскольку есть объективные подозрения, что они финансировались иностранными оффшорными компаниями, и часть средств (около 100 млн дол.) была выставлена на зампредседателя партии Григория Немырю.