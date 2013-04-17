22 апреля 2013 в 14:00 в Киеве состоится Форум на тему: «О наших« других ». Откровенно о дискриминации детей и молодежи с инвалидностью в Украине ». Место проведения: гостинично-развлекательный комплекс «Казацкий стан» (Бориспольское шоссе, 18 километр, станция метро «Бориспольская», конференц-зал «Европейский»).

Как противодействовать дискриминации детей и молодежи с инвалидностью в нашей стране? Как защитить права граждан - инвалидов и привлечь внимание общества к их проблемам? Как не стать чужими к проблемам людей с особыми потребностями?

Об этом будут говорить правозащитники, педагоги, психологи и представители общественных организаций во время тематической встречи в рамках программы форума, посвященного проблемам дискриминации детей и молодежи с инвалидностью, функциональными ограничениями и их социально - психологической реабилитации в обществе. Участие в форуме подтвердили представители благотворительных фондов «Залог», «Ради счастья», «Благотворительный фонд Олеся Довгого и Екатерины Гориной», представители Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали, Центра Социальный-психологической реабилитации детей и молодежи с функциональными ограничениями Дарницкого района г. Киева, Департамента Украинской Федерации Каратэ «Каратэ для инвалидов», ВК «Наступ», Киевского университета имени Бориса Гринченко, Киевского городского центра с физического культуры и спорта инвалидов «Инваспорт». Также в работе форума примут участие скульптор Олег Пинчук, председатель ВОО «Эффективный собственник» Татьяна Монтян и другие.

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