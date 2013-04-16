«Свобода»: Участников пикета со снежками под ВР массово вызывают на допросы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО "Свобода".

В пресс-службе отметили, что звонящие представляются работниками уголовного розыска Печерского района Киева и требуют от активистов явиться в райотдел на допрос. Также подчеркивается, что милиционеры обзванивают активистов, даже не зная их имен и фамилий, поскольку в разговоре обращаются к лицу, которому звонят по телефону, с просьбой представиться.

"Очевидно, работники правоохранительных органов получили от мобильных операторов телефонные номера, запеленгованные на акции протеста, и теперь обзванивают всех без исключения, не имея на то никаких оснований», – отметил председатель Киевской городской организации Всеукраинского объединения "Свобода", народный депутат Украины Андрей Ильенко.

«Всеукраинское объединение "Свобода" заявляет – эти действия милиции являются незаконными, ведь основанием для вызова на допрос может быть повестка, переданная лицу предварительно за трое суток. В дальнейшем мы будем инициировать расследование противозаконных злоупотреблений правоохранителей и требовать привлечь к ответственности всех виновных лица", – подчеркнул А.Ильенко.

В пресс-службе "Свободы" напомнили, что 16 апреля член Печерской районной организации ВО "Свобода" и помощник народного депутата Украины Анатолия Витива Александр Солонько был силой доставлен в милицию. По словам националиста, за ним лично приехал заместитель начальника уголовного розыска Печерского района. Он вместе с другими сотрудниками МВД доставили «свободовца» в районное отделение, где взяли объяснение о событиях 2 апреля возле Верховной Рады Украины.

11 апреля в Киеве членам политсовета ВО "Свобода" Юрию Ноевому и Руслану Андрейко вручили вызов в милицию на допрос. С самого утра домой к «свободовцам» прибыли работники милиции, предварительно опросив их соседей по подъезду. Руслану Андрейко вручили сразу две повестки на выходной день (субботу) с разницей в два часа. Кроме того, как говорится в сообщении пресс-службы, 8 апреля сотрудники МВД "похитили" «свободовца» Артема Дробота из университета Киево-Могилянская академия, где тот учится. 3 апреля 2013 шестеро членов Киевской городской организации ВО "Свобода" вызвали и силой удерживали в Печерском районном участке милиции. Некоторые из них провели там более одиннадцати часов – без еды, воды, адвоката и объяснения причины содержания в участке, подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля возле Верховной Рады состоялась организованная оппозицией акция, участники которой требовали от депутатов назначить дату проведения выборов мэра столицы и Киевсовета.

2 апреля в 21.0 в киевскую милицию обратилась народный депутат от Партии регионов Ирина Горина с заявлением о хулиганских действиях неизвестных лиц из числа участников политической акции, проходившей у стен парламента.

Депутат сообщила, что на улице Шелковичной ее догнала группа граждан, около 50 человек с плакатами нескольких оппозиционных сил. Агрессивно настроенные граждане беспричинно начали оскорблять ее нецензурной бранью, угрожать физической расправой и бросать комки снега и льда. В результате этих хулиганских действий И.Горина получила телесные повреждения.

По предварительным заключениям медиков, обследовавших потерпевшую в стационаре одной из столичных больниц, И.Горина получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга

Милиция по заявлению ІИГориной открыла уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса «Хулиганство».