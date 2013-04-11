Юрист просит ВАСУ признать незаконными решения "выездного" парламента

Как сообщили donbass.ua в юридической фирме, иск в суд направлен в понедельник.

Истец требует признать противоправными действия относительно проведения пленарного заседания 4 апреля вне сессионного зала Верховной Рады. Также он требует признать незаконными нормативно-правовые акты ВР, принятые народными депутатами Украины в этот день.

К числу нормативно-правовых актов, подлежащих признанию незаконными, относится и законопроект № 2408 о внесении изменений к приложению № 3 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год" (относительно функционирования Министерства доходов и сборов Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям), которым предусмотрено назначить распорядителем 5 млрд 888 млн 288,8 тыс. грн государственного бюджета Министерство доходов и сборов Украины.

«Заседание на Банковой априори нелегитимно, а по прецеденту решения о распределении бюджетных средств на миллиарды гривень будут приниматься в офисе какой-либо политической партии», - заявляет истец Р.Долударев.