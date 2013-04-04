Главное за день: обзор топ-новостей

Польша сомневается, что еще один газопровод в обход Украины ей нужен

Вчера Путин заявил, что собирается строить еще один газопровод в обход Украины. Поляки, через чью территорию будет проходить труба, говорят, что восстановление проекта строительства газопровода "Ямал-Европа-2" представляется сомнительным с учетом новых проектов в области транспортировки газа.

«Выездное» заседание Верховной Рады - оппозиция предостерегает от переворота

Парламентское большинство провело "выездное" заседание в зале здания на Банковой, где расположены комитеты Верховной Рады. В президиуме собрания сидели председатель ВР Владимир Рыбак, его первый заместитель Игорь Калетник и председатель фракции ПР Александр Ефремов. В свою очередь оппозиция провела собственное собрание в здании Верховной Рады. Председатель фракции "Батьківщина" Арсений Яценюк заявил, что любое решение, принятое народными депутатами вне сессионного зала парламента, "является конституционным переворотом". В свою очередь член фракции ПР Анна Герман сообщила, что на собрании большинства «будут внесены поправки в Регламент, которые нужны для законодательных оснований для голосования ВР». В ПР утверждают, что регламент позволяет депутатам работать вне Рады.

Ефремов предлагает проводить «выездные» заседания ВР

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов не исключает проведения заседания ВР вне здания парламента. Об этом он сказал во время заседания большинства ВР в комитетах парламента.

Рыбак рассказал о 4 «тушках», которые вышли из фракции Батьківщина

Председатель ВР Владимир Рыбак после открытия "выездного" заседания ВР на Банковой объявил, что 4 народных депутата вышли из фракции "Батькивщина" - это Олег Канивец, Виталий Немилостивый, Игорь Скосар и Роман Стаднийчук. Яценюк заявил, что Рыбак врет и никаких тушек нет - продемонстрировав заявления Стаднийчука, Скосаря и Немилостивого о том, что они остаются во фракции "Батьківщина". Он подчеркнул, что на этих заявлениях депутаты поставили не только дату, но и время, и любые их заявления о выходе из фракции являются недействительными. "Рыбак, как всегда, соврал", - подчеркнул Яценюк. Однако ближе к вечеру Яценюк заявил, что против него готовится заговор, и эти три депутата все же "продались". На вопрос по поводу Олега Канивца, Яценюк ответил: "Спросите у Анатолия Гриценко, я не могу найти Канивца, потому что это Анатолий Степанович гарантировал за Канивца". Точку в вопросе поставил Анатолий Гриценко, заявив, что Канивец вышел из Батьківщини, но тушкой не будет.

Оппозиционеры говорят, что «боевая группа» не пустила их на заседание на Банковой

Группа депутатов от оппозиции отправилась на заседание парламента, которое проходит на Банковой, чтобы проверить, действительно ли на заседании присутствуют 240 депутатов. Их туда не пустила "боевая группа" - регионалы Тедеев, Шенцев и Березкин.

Большинство ВР приняло закон об изменениях в бюджет-2013

Большинство Верховной Рады приняло закон о внесении изменений в приложение № 3 Закона "О государственном бюджете Украины на 2013" относительно функционирования Министерства доходов и сборов и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.