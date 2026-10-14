США лишили Украину одного из немногих шансов сбивать реактивные 'Шахеды', – Флэш

Ранее эксперт уже сообщал об ограничении скорости работы Starlink в Украине.

Помимо проблем для фронтовой логистики и дальних миссий, ограничение работы Starlink в Украине создало еще одну серьезную проблему. Об этом заявил советник президента по технологическим инновациям в ВСУ Сергей (Флэш) Бескрестнов в своем Telegram-канале.

"Starlink используется в самом эффективном на данный момент решении (перехватчики) для защиты нашего неба от реактивных "Шахедов". Фактически своими действиями партнеры лишают нас одного из немногих шансов на защиту страны от реактивных "Шахедов", – написал Флэш.

Что этому предшествовало

Напомним, 14 октября Флэш сообщил, что компания SpaceX ввела ограничение скорости работы терминалов Starlink во время движения в Украине. По его словам, речь идет об ограничении скорости не более 100 миль (около 160 километров). Эксперт подчеркнул, что, учитывая политическую ситуацию, это вряд ли можно назвать совпадением.

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Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что ограничение работы Starlink может повлиять на Украину сразу по нескольким направлениям. По его словам, одним из ключевых здесь являются удары на среднее расстояние, благодаря которым Украина ранее успешно поражала российскую логистику. Кроме того, по словам эксперта, это может также повлиять на работу беспилотных катеров и разведывательных дронов.

Эксперт также подчеркнул проблему того, что значительное количество направлений в Силах обороны фактически зависит от решения одной компании. Впрочем, он отметил, что на мировом рынке единственным аналогом Starlink является европейский Eutelsat. Однако он уступает по многим параметрам американской системе.

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