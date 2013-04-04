Яценюк: Рыбак опять врет - никаких тушек нет

Председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк продемонстрировал заявления Романа Стаднийчука, Игоря Скосаря и Виталия Немилостивого о том, что они остаются во фракции “Батькивщина”.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам А.Яценюк, продемонстрировал заявления, которые, по его утверждению, написаны именно их рукой, о том, что они были и остаются во фракции “Батькивщина”.

А.Яценюк подчеркнул, что такие заявления написали И.Скосарь, В.Немилостивый и Р.Стаднийчук, и они даже поставили не только дату, но и время, что они остаются во фракции “Батькивщина”, и любые их заявления о выходе из фракции являются недействительными. “Рыбак, как всегда, солгал”, - подчеркнул А.Яценюк.

На уточняющий вопрос по поводу Олега Канивца, А.Яценюк сказал: “Спросите у Анатолия Гриценко, поскольку я не могу найти Канивца, потому что это Анатолий Степанович гарантировал за Канивца”. “Я сейчас ищу Канивца. Возможно, Анатолий Степанович сейчас найдет его”, - добавил А.Яценюк.

"Произошло то, что и всегда - Рыбак снова солгал", - заявил Яценюк.

Как сообщал УНИАН, Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак объявил, что 4 народных депутата вышли из фракции ВО "Батькивщина".

Это сообщение председатель ВР сделал на заседании парламента, которое проходит в здании комитетов ВР на улице Банковой.

Спикер заявил, что, согласно личным заявлениям депутатов, из фракции Батькивщина вышли:

Канивец Олег Леонидович, председатель подкомитета по вопросам бюджетной поддержки регионального развития Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета;

Немилостивый Виталий Александрович, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и инвестиционной политики;

Скосар Игорь Евгеньевич, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета;

Стаднийчук Роман Васильевич.