Оппозиция открыла собрание в Верховной Раде
12:42, 04 апреля 2013Политика
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В сессионном зале ВР началось собрание оппозиции и ряда внефракционных депутатов.
Яценюк на собрании в ВР / Фото Леонид Емец с Facebook
В сессионном зале Верховной Рады началось собрание оппозиции и ряда внефракционных народных депутатов.
Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале присутствуют члены фракций «Батькивщина», «УДАР» и «Свобода».
Также в зале присутствует ряд внефракционных депутатов, в частности, Петр Порошенко, Виктор Балога, Олесь Доний, Сергей Мищенко, Виктор Тимошенко, Юрий Деревянко.
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