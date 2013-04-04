Оппозиция открыла собрание в Верховной Раде

В сессионном зале ВР началось собрание оппозиции и ряда внефракционных депутатов.

В сессионном зале Верховной Рады началось собрание оппозиции и ряда внефракционных народных депутатов. Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале присутствуют члены фракций «Батькивщина», «УДАР» и «Свобода». Также в зале присутствует ряд внефракционных депутатов, в частности, Петр Порошенко, Виктор Балога, Олесь Доний, Сергей Мищенко, Виктор Тимошенко, Юрий Деревянко.

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