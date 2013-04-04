Ефремов предлагает проводить «выездные» заседания ВР

Председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов не исключает проведения заседания Верховной Рады вне здания парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время депутатского собрания большинства, которое проходят в здании комитетов ВР.

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По словам А.Ефремова, путем голосования большинства конституционного состава ВР можно принять решение о проведении такого заседания.

“Если у нас возникнет такая необходимость, мы можем проголосовать, принять такое решение, и это будет абсолютно законно”, - отметил он.

Таким образом, по мнению председателя фракции ПР, можно будет продолжать работу парламента и принимать необходимые законы.

Кроме того, А.Ефремов заявил, что зависеть от меньшинства - неправильно.