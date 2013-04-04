Яценюк заявляет о возможном мятеже в «Батькивщине» - подозревает 3 однопартийцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя ситуацию с выходом депутатов из состава фракции “Батькивщина”.

Он отметил, что сначала народные депутаты написали заявления, которые он продемонстрировал раньше, об отзыве предыдущих заявлений о выходе из фракции “Батькивщина”, но “потом приехал Клюев, и, я думаю, что миллионов 10-15 долларов, наверное, дали каждому, а у меня нет таких денег”. “То есть это люди, которые продались”, - отметил А.Яценюк.

Он заметил, что данный сценарий разрабатывается не первый день, и направлен на то, чтобы “сделать мятеж во фракции “Батькивщина”.

“Сценарий у них (Партии регионов - УНИАН) основной и базовый, у них еще есть три человека внутри фракции, которые не собираются выходить из фракции, но которые хотят сделать мятеж во фракции - основное задание “сбить” меня с руководителя фракции и расколоть фракцию. И это задание выполняется последовательно”, - заявил А.Яценюк.

По его убеждению, основное задание Партии регионов на сегодняшний день – нанести «удар по наибольшей оппозиционной фракции, и в рамках этого задания работают еще три человека внутри фракции».

Председатель фракции “Батькивщина” отметил, что во фракции знают фамилии этих депутатов и разоблачат их, но при этом он не назвал ни одной фамилии.

А.Яценюк отметил, что данный сценарий реализуется в течение последних трех месяцев по личному указанию Президента Виктора Януковича, «а исполнитель этого сценария - Андрей Клюев».

По данным А.Яценюка, в рамках этого сценария трое депутатов должны создать фракцию “За Юлю”, а фактически фракция будет “За Витю”.

При этом он заявил, что власти не удастся осуществить мятеж в “Батькивщине”. “Контрреволюция будет придушена”, - отметил А.Яценюк.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир Рыбак на сегодняшнем заседании парламента, которое проходило в здании комитетов ВР на улице Банковой, заявил, что депутаты Олег Канивец, Виталий Немилостивый, Роман Стаднийчук и Игорь Скосар вышли из фракции “Батькивщина”.

Позже председатель фракции “Батькивщина” А.Яценюк продемонстрировал заявления Р.Стаднийчука, И.Скосара и В.Немилостивого о том, что они остаются во фракции “Батькивщина”.