Большинство на собрании собралось менять регламент ВР

На собрании депутатского большинства «будут внесены поправки в Регламент, которые нужны для законодательных оснований для голосования парламента».

Об этом УНИАН сообщила народный депутат из фракции Партии регионов Анна Герман.

По ее словам, «в четверг, 4 апреля, парламентское большинство в составе коммунистов и депутатов от фракции Партии регионов начало заседание в зале Верховной Рады Украины, которая находится по ул. Банковой 6-8. Будут внесены поправки в Регламент, необходимые для законодательных оснований для голосования парламента».

По теме: Ефремов предлагает проводить «выездные» заседания ВР

Как сообщила А.Герман, «депутаты сошлись на том, что будут принимать, в частности, социальные законы, законы, облегчающие подготовку к весенним наводнениям, и все остальные законы, которые так необходимы для функционирования государства».

По словам представительницы ПР, «парламентское большинство не намерено тратить попусту время из-за прихоти оппозиции. Большинство настроено конструктивно и уже приступило к работе».

Как сообщал УНИАН, сейчас в здании парламентских комитетов по улице Банковой проходит собрание народных депутатов от парламентского большинства и внефракционных депутатов, которое проводит председатель ВР Владимир Рыбак.

По информации В.Рыбака, на это «совещание регистрировались 240 депутатов», и «люди еще подходят». В то же время, по информации источников в ПР и оппозиции, на собрании присутствуют 168-169 депутатов.