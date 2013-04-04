Оппозиционеры говорят: «боевая группа» не пустила их на заседание на Банковой

Депутатов от оппозиции не пустили на так называемое «выездное заседание» Партии регионов и коммунистов, которое проходит на улице Банковой.

Об этом сообщил народный депутат от «Батькивщины» Андрей Павловский, который вместе Александрой Кужель пытались попасть в актовый зал, где находятся депутаты от провластного большинства, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”.

«Как члены Счетной комиссии мы пошли в это помещение по адресу Банковая, 6/8, на второй этаж, чтобы узнать действительное количество депутатов, которые устроили это незаконное собрание. У дверей нас встретили депутаты Партии регионов из так называемой «боевой группы» - Тэдеев, Шенцев и Березкин, - которые стали всячески препятствовать попасть нам внутрь, хотя мы убеждали, что имеем полное право как депутаты войти в этот зал», - сказал А.Павловский.

После того, как оппозиционерам не удалось попасть в актовый зал, они потребовали предоставить им списки участников собрания, но «регионалы» отказались это сделать.

«Мы уверены, что там, на этом ГКЧП, нет тех 244 депутатов, о которых говорит Партия регионов», - сказал А.Павловский.

Кроме того, когда оппозиционные депутаты спустились вниз, у выхода их окружила группа лиц криминальной внешности, и не давала выйти.

«Ни охрана ВР, никто не отреагировал на наши обращения о помощи. Мы вызывали милицию», - сообщил А.Павловский.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 апреля, председатель ВР Владимир Рыбак открыл заседание парламента в здании парламентских комитетов на улице Банковой с участием членов фракций Партии регионов и КПУ.

По информации В.Рыбака, на это «совещание регистрировались 240 депутатов», и «люди еще подходят». В то же время, по информации оппозиции, на этом собрании присутствует около 180 депутатов.