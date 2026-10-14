Это произошло на фоне его скандальных заявлений о возможных договоренностях с Россией.

Народного депутата Украины Алексея Гончаренко официально исключили из фракции "Европейская солидарность". Как сообщает корреспондент УНИАН, об исключении Гончаренко из фракции объявил на заседании президиума парламента Александр Корниенко, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины.

"В соответствии с частью 3 статьи 60 Регламента Верховной Рады Украины и согласно решению депутатской фракции политической партии "Европейская солидарность" от 5 октября 2026 года, сообщаю об исключении из состава депутатской фракции политической партии "Европейская солидарность" народного депутата Украины Гончаренко Алексея Алексеевича", – сказал Корниенко.

Как известно, такое объявление в сессионном зале считается уже официальным исключением депутата из фракции.

Видео дня

Что сделал Гончаренко

Как сообщал УНИАН, ранее Гончаренко опубликовал в своих соцсетях большой пост с рассуждениями о том, что продолжение войны для Украины является бесперспективным и крайне опасным, а потому стоит идти на значительные уступки России ради мира.

В частности, Гончаренко предложил обсуждать с Россией украинский нейтралитет и отказ от вступления в НАТО, снятие части санкций с России, статус русского языка и церкви в Украине, а также статус Донбасса.

Его заявления подхватили российские СМИ, представляя их как свидетельство того, что в Киеве якобы начинают соглашаться с требованиями Москвы о фактической капитуляции Украины.

После этого пресс-служба партии "ЕС" заявила, что Гончаренко исключили из фракции "Европейская солидарность".

Позже Гончаренко также оказался в базе сайта "Миротворец". Там его называют "профессиональным провокатором" и "политическим популистом".

Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра, подчеркнул, что заявления народных депутатов Гончаренко, Даниила Гетманцева и мэра Харькова Игоря Терехова о завершении войны в духе "давайте договариваться с Россией" являются капитуляцией.

Вас также могут заинтересовать новости: