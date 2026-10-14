В Украине есть место, где можно заблудиться среди рек: что скрывает 'волынская Амазония'

Само название Стоход отлично передаёт характер реки, имеющей множество водных "ходов".

На Волыни есть места, где с берега сложно определить, сколько рек вокруг. Вода там растекается многочисленными протоками, огибает заросли камыша, возвращается к старым руслам и исчезает среди болотистых и песчаных островов, пишет Voxorium.

Хотя на карте обозначены только Припять и Стоход, в реальности они образуют сплошную сеть воды, растительности и суши. Именно этот уникальный ландшафт в районе Национального природного парка "Припять-Стоход" и называют "волынской Амазонией".

Несмотря на экзотическое название, речь идёт о характерных для Полесья водно-болотных угодьях со своей природой, сезонными изменениями и историей. Чтобы понять их особенность, нужно воспринимать реку не как неизменную линию на карте, а как постоянно меняющуюся часть ландшафта.

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Как отмечают авторы, во время паводка вода соединяет отдельные водоёмы и выходит на луга. Когда её уровень снижается, становятся заметными отмели, острова и границы проток. А старицы напоминают о прежних руслах. То, что стороннему наблюдателю может показаться беспорядочным переплетением воды и суши, для местных жителей является системой знакомых проходов, берегов и природных ориентиров.

В официальных материалах национального парка эту территорию описывают как сочетание рек, проток, стариц, лугов, торфяников, болот и песчаных островов. Само название Стоход отлично передаёт характер реки, имеющей множество водных "ходов". В такой местности расстояние между двумя точками по прямой не отражает реальной сложности маршрута. Даже близкие на вид берега могут разделять вода и трясина. Поэтому иногда до противоположного берега проще добраться на лодке, сделав более длинный путь по извилистому, но проходимому руслу.

Для жителей полесских сёл реки и поймы всегда были важной частью повседневной жизни. В водоёмах ловили рыбу, на влажных лугах заготавливали сено, а леса и сухие возвышенности использовали для других хозяйственных нужд. В то же время жизнь среди водно-болотных угодий требовала знания местности и её сезонных особенностей. Нужно было понимать, где можно пройти в определённое время года, где лодка застрянет среди растительности, когда луга станут доступными для сенокоса и как изменится маршрут после подъёма или спада воды. Эти знания накапливались годами и передавались через практический опыт, местные названия и память о предыдущих сезонах.

Болота часто воспринимают как безлюдные и малопродуктивные территории, однако на самом деле это сложные природные системы, в которых многочисленные процессы взаимосвязаны. Поймы удерживают воду, поддерживают водный баланс окружающих участков и обеспечивают среду обитания для птиц, рыб и других животных. Рамсарские угодья "Припять – Стоход – Простырь" охватывают природную систему, которая выходит за пределы отдельного района и пересекает государственную границу. Для природы река не заканчивается на административной границе.

Целостность этой системы особенно заметна, если взглянуть на неё с высоты птичьего полёта или проследить за движением паводковой воды.

В истории Волынского Полесья были и трагические периоды, говорится в сообщении. В начале XX века местные реки и болота стали частью театра боевых действий Первой мировой войны. Вода, неустойчивая почва и небольшое количество удобных переправ существенно влияли на передвижение армий и ход военных операций.

Для людей, живших в этих местах, война означала не только изменения на военных картах. Она приносила опасность, перемещение войск, разрушения и нарушение привычного уклада жизни. Поэтому природная красота пойм не отделена от человеческой истории, а сама местность хранит память и об этих событиях.

Сегодня эта территория находится под охраной в границах национального природного парка "Припять-Стоход".

Её легко представить лишь как живописное место с туманом над водой и лодками среди камыша. Однако настоящая особенность "волынской Амазонии" заключается в другом: здесь река – это не одна линия между двумя берегами. Она ветвится, меняет направление и в зависимости от сезона определяет, как можно передвигаться по территории и использовать её ресурсы.

Экология рек Украины

Напомним, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике проведено исследование ихтиофауны двух рек – Припяти и Ужа. В результате ученые зафиксировали наличие краснокнижных видов рыб, в частности, вьяза и ерша-носаря. Также специалисты собрали данные о размерных и весовых показателях популяций плоскирки, плотвы, клепца, окуня, леща и верховодки.

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