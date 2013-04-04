Гриценко: Канивец вышел из Батькивщины, но тушкой не будет
Гриценко подтвердил, что Канивец вышел из фракции «Батькивщина».
Народный депутат Украины, член фракции «Батькивщина» Анатолий Гриценко подтвердил, что Олег Канивец вышел из фракции «Батькивщина».
Об этом А.Гриценко сказал в интервью журналистам.
По его словам, О.Канивец вышел из фракции в связи с тем, что во время избирательной кампании и после нее была “против него и против меня кампания дискредитации его некоторыми депутатами из фракции “Батькивщина”.
А.Гриценко отметил, что О.Канивец неоднократно обращался с письмами к руководству фракции по этому поводу. При этом он отметил, что О.Канивец “тушкой не будет как Табалов, он остается в оппозиции, в большинство к Януковичу он не пойдет”.
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А.Гриценко отметил, что решение о выходе из фракции было согласовано с ним как с лидером партии «Гражданская позиция».
На уточняющий вопрос журналистов, не напишет ли сам А.Гриценко также заявление о выходе из фракции “Батькивщина”, он четко не ответил, лишь отметил: «Если фракция не изменит процедуру принятия решения, не выработает реальную стратегию и тактику, то, боюсь, из фракции уйдет еще больше людей, потому что депутаты должны чувствовать себя депутатами, которых слушают и слышат, а не СМС-ками доводят решения, которые затем заканчиваются вместо очередной победы очередным поражением».
Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир Рыбак на сегодняшнем заседании парламента, которое проходит в здании комитетов ВР на улице Банковой, заявил, что депутаты Олег Канивец, Виталий Немилостивый, Роман Стаднийчук и Игорь Скосарь вышли из фракции “Батькивщина”.
Позже председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк продемонстрировал заявления Р.Стаднийчука, И.Скосаря и В.Немилостивого о том, что они остаются во фракции “Батькивщина”. “Рыбак, как всегда, солгал”, - подчеркнул А.Яценюк.
На уточняющий вопрос по поводу О.Канивца, А.Яценюк сказал: “Спросите у Анатолия Гриценко, поскольку я не могу найти Канивца, потому что это Анатолий Степанович гарантировал за Канивца”.