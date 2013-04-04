Гриценко: Канивец вышел из Батькивщины, но тушкой не будет

Народный депутат Украины, член фракции «Батькивщина» Анатолий Гриценко подтвердил, что Олег Канивец вышел из фракции «Батькивщина».

Об этом А.Гриценко сказал в интервью журналистам.

По его словам, О.Канивец вышел из фракции в связи с тем, что во время избирательной кампании и после нее была “против него и против меня кампания дискредитации его некоторыми депутатами из фракции “Батькивщина”.

А.Гриценко отметил, что О.Канивец неоднократно обращался с письмами к руководству фракции по этому поводу. При этом он отметил, что О.Канивец “тушкой не будет как Табалов, он остается в оппозиции, в большинство к Януковичу он не пойдет”.

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А.Гриценко отметил, что решение о выходе из фракции было согласовано с ним как с лидером партии «Гражданская позиция».

На уточняющий вопрос журналистов, не напишет ли сам А.Гриценко также заявление о выходе из фракции “Батькивщина”, он четко не ответил, лишь отметил: «Если фракция не изменит процедуру принятия решения, не выработает реальную стратегию и тактику, то, боюсь, из фракции уйдет еще больше людей, потому что депутаты должны чувствовать себя депутатами, которых слушают и слышат, а не СМС-ками доводят решения, которые затем заканчиваются вместо очередной победы очередным поражением».

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир Рыбак на сегодняшнем заседании парламента, которое проходит в здании комитетов ВР на улице Банковой, заявил, что депутаты Олег Канивец, Виталий Немилостивый, Роман Стаднийчук и Игорь Скосарь вышли из фракции “Батькивщина”.

Позже председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк продемонстрировал заявления Р.Стаднийчука, И.Скосаря и В.Немилостивого о том, что они остаются во фракции “Батькивщина”. “Рыбак, как всегда, солгал”, - подчеркнул А.Яценюк.

На уточняющий вопрос по поводу О.Канивца, А.Яценюк сказал: “Спросите у Анатолия Гриценко, поскольку я не могу найти Канивца, потому что это Анатолий Степанович гарантировал за Канивца”.