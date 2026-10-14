Проблемы с работой Starlink: военные раскрыли, как это сказалось на выполнении задач

В одном из подразделений беспилотных систем из-за проблем со связью пришлось отменить часть задач.

Из-за проблем со Starlink во время полетов беспилотников связь с ними могла пропадать на 10–20 секунд уже при скорости 110–120 км/ч.

Об этом сообщили в пресс-службе 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ. "Сегодня, 14 октября, ночью подразделения 7-го корпуса ДШВ на Гуляйпольском направлении начали фиксировать проблемы со связью Starlink, связанные с ограничением скорости передачи данных", – отметили в корпусе.

Речь идет о пакете Starshield – так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений скорости передачи данных. Отмечается, что эти изменения непосредственно повлияли на применение беспилотников, которые используют Starlink для управления во время полета.

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"По нашим наблюдениям, во время полетов БПЛА связь могла пропадать на 10–20 секунд уже на скорости 110–120 км/ч. При этом аппараты продолжали движение, однако такие перерывы затрудняли управление ими", – рассказали в 7-й ДШВ.

В командовании пояснили, что снижение скорости полета БПЛА создает дополнительные риски: более медленные цели становятся более уязвимыми для поражения противником.

"Еще острее эта проблема проявляется при запуске скоростных беспилотников. На старте некоторые аппараты, особенно типа middle strike, должны набирать достаточно высокую скорость. В этих условиях нестабильная связь сделает невозможным запуск таких аппаратов или их применение по назначению", – говорится в сообщении.

В 7-й ДШВ подчеркнули, что последствия этого уже ощутимы на практике. Так, только с начала суток в одном из подразделений беспилотных систем, действующем в зоне ответственности 7-го корпуса на Гуляйпольском направлении, из-за проблем со связью пришлось отменить часть миссий.

Заявления Трампа и поддержка Маска

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп публично призвал президента Владимира Зеленского провести выборы в Украине. Он также заявил, что именно Зеленский якобы не хочет завершать войну.

Это заявление о выборах поддержал американский миллиардер Илон Маск, на фоне чего начали появляться слухи о том, что его компания может ограничить работу Starlink в Украине.

Впоследствии Сергей Бескрестнов, советник президента Украины по технологическим инновациям в ВСУ, заявил, что в ночь на 14 октября компания SpaceX ввела ограничения скорости работы терминалов Starlink во время движения в Украине.

Он отметил, что в настоящее время ограничения касаются так называемого "военного пакета". А именно – услуг StarShield, скорость которых была ограничена до не более 161 км/ч.

Поскольку Силы обороны Украины не получали предупреждения о таком ограничении, это привело к срыву ряда миссий.

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