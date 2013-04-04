Рыбак рассказал о 4 «тушках», которые вышли из фракции Батькивщина

11:31, 04 апреля 2013
Политика
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Председатель Верховной рады Украины Владимир Рыбак после открытия "выездного" ​​заседания ВР на Банковой объявил, что 4 народных депутата вышли из фракции ОО "Батькивщина".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак на заседании парламента, которое проходит в здании комитетов ВР на улице Банковой.

Спикер заявил, что, согласно личным заявлениям депутатов, из фракции Батькивщина вышли:

Канивец Олег Леонидович, председатель подкомитета по вопросам бюджетной поддержки регионального развития Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета;

Немилостивый Виталий Александрович, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и инвестиционной политики;

Скосар Игорь Евгеньевич, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета;

Стаднийчук Роман Васильевич.

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