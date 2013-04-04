Рыбак рассказал о 4 «тушках», которые вышли из фракции Батькивщина
11:31, 04 апреля 2013Политика
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Председатель Верховной рады Украины Владимир Рыбак после открытия "выездного" заседания ВР на Банковой объявил, что 4 народных депутата вышли из фракции ОО "Батькивщина".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак на заседании парламента, которое проходит в здании комитетов ВР на улице Банковой.
Спикер заявил, что, согласно личным заявлениям депутатов, из фракции Батькивщина вышли:
Канивец Олег Леонидович, председатель подкомитета по вопросам бюджетной поддержки регионального развития Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета;
Немилостивый Виталий Александрович, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и инвестиционной политики;
Скосар Игорь Евгеньевич, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета;
Стаднийчук Роман Васильевич.
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