Хватило бы на космическую станцию: в ГУР подсчитали расходы РФ на войну за этот год

Кремль также усиливает силовые структуры, чтобы держать собственное население под жестким контролем.

По данным украинской разведки, в этом году Россия потратила на полномасштабную войну, которую сама развязала против Украины, десятки миллиардов долларов. Этой суммы вполне хватит на строительство международной космической станции, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины

Так, в 2026 году статья бюджета России "национальная оборона" составляет 12,121 трлн рублей (около $144,4 млрд). С учётом более широкого перечня расходов, связанных с ведением войны против Украины, – 14,886 трлн рублей ($177,4 млрд).

"Закрытая часть так называемого "оборонного" бюджета России оценивается в 9,187 трлн рублей – примерно $109,5 млрд. На стимулирование развития военно-промышленного комплекса, военно-техническое сотрудничество и обеспечение научных и производственных программ Москва в целом предусмотрела 15,929 млрд рублей ($189,8 млн): на каждую из трёх статей расходов соответственно – 6,167 млрд рублей ($73,5 млн), 6,310 млрд ($75,2 млн) и 3,452 млрд ($41,1 млн)", – говорится в сообщении.

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Кроме того, для поддержки предприятий российского ВПК отдельно выделены дополнительные бюджетные средства: 2,054 млрд рублей ($24,5 млн) – на компенсацию расходов, 463 млн рублей ($5,5 млн) – на предотвращение банкротств, 500 млн рублей ($6 млн) – на компенсацию процентов по кредитам и 1,5 млрд рублей ($17,9 млн) – на компенсационные выплаты работникам.

Ещё 1,25 млрд рублей ($14,9 млн), по данным ГУР, выделено на высокопроизводительные вычисления, необходимые для разработки систем вооружения. Говорится, что такие вычисления выполняются в дата-центрах, в частности на суперкомпьютерах компании "Яндекс" и мощностях "Сбербанка". Таким образом, инфраструктура этих компаний задействована в вооруженной агрессии против Украины.

На прикладные оборонные исследования Кремль выделил 26,178 млрд рублей (около $312 млн), на разработку и производство беспилотников различных типов Россия заложила 10,233 млрд рублей ($121,9 млн), добавляют в украинской разведке. Как отмечается, указанная сумма не отражает реальные финансовые объемы рынка – они значительно больше, если учитывать так называемые частные инвестиции и закупки.

"Например, на закупку БПЛА для Росгвардии Москва предусмотрела 687,6 млрд рублей (около $8,19 млрд). Приобретенные беспилотники агрессор планирует использовать не только в войне против Украины, но и непосредственно на территории России. В частности, для охраны критической инфраструктуры, патрулирования городов, наблюдения за собственными гражданами, а также при подавлении потенциальных протестов. Таким образом, подчеркивает ГУР, Москва усиливает силовиков, чтобы удерживать российское население под жестким контролем.

В целом, по подсчетам, официальные расходы России на геноцидную войну против Украины в 2026 году ($144,4 млрд) более чем втрое превышают совокупный объем финансирования образования ($21 млрд) и медицины ($22,5 млрд).

"144,4 млрд долларов – колоссальная сумма, сопоставимая со стоимостью создания Международной космической станции (около 150 млрд долларов) или со строительством в России более 150 современных онкологических центров.

Вместо этого режим Путина тратит ресурсы как топливо для преступной войны. Как злокачественная раковая опухоль, он пожирает экономический потенциал страны, питается человеческой кровью, обрекает россиян и порабощенные Москвой народы на длительный период упадка, нищеты и исторического позора", – отмечают в ГУР.

Российский бюджет

Напомним, по данным зарубежных СМИ, расходы федерального бюджета РФ выросли на 14,5% за первые девять месяцев года на фоне обострения войны Кремля против Украины. Расходы за этот период в РФ выросли до 34,8 трлн рублей ($409 млрд) с 30,4 трлн рублей годом ранее.

Дефицит бюджета составил 5,19 трлн рублей, или 2,2% от валового внутреннего продукта. По словам авторов, эти цифры отражают рост расходов на войну в Украине, которая продолжается уже пятый год. Кроме того, это свидетельствует о том, как расходы на вторжение в сочетании со снижением доходов обременяют государственные финансы.

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