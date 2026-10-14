Зеленский рассказал, чем Трамп пригрозил Украине

Зеленский прокомментировал обвинение Трампа в том, что в подорожании дизеля виновата Украина.

Белый дом пригрозил Украине прекращением обмена разведданными, если она не перестанет бить по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью NPR. Он отметил, что решение президента США Дональда Трампа снять санкции с российского дизельного топлива не снизит цены на него. По его словам, это лишь обеспечит Кремль дополнительными деньгами для продолжения войны.

Более того, он прокомментировал обвинение Трампа в том, что в подорожании дизеля виновата Украина, отметив, что на самом деле причина кроется в ситуации вокруг Ирана.

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"Большинство людей в мире знают, почему выросли цены на энергоносители, включая дизельное топливо. Из-за Ормуза. Да. Из-за блокировки Ормузского пролива", - объяснил Зеленский.

Зеленский заявил, что Украина атакует российские объекти энергетики и логистики, чтобы ослабить способность Кремля вести войну. Украина хочет завершения войны, отметил он, но не прекратит эти удары, пока Россия не перестанет атаковать украинские энергетические объекты.

Зеленский добавил, что российский диктатор Владимир Путин не реагирует на дипломатию:

"Он понимает только силу".

Издание отметило, что напряженность в отношениях между Зеленским и Трампом вновь возросла после того, как США решили покупать топливо у РФ.

Дизельное соглашение Трампа и Путина

В прошлую пятницу Трамп принял решение ослабить санкции в отношении экспорта российского дизельного топлива. Зеленский назвал это "слабым решением сильных партнеров".

Трамп резко ответил Зеленскому, заявив: "Украине пора получить нового президента", способного заключить мирное соглашение с Путиным.

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