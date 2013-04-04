«Выездное» заседание ВР - оппозиция предостерегает от переворота

15.04 Большинство закрыло свое заседание

Сегодняшнее заседание парламентского большинства, которое проходило в здании комитетов Верховной Рады на улице Банковой, завершилось.

14.32 Оппозиция требует, чтобы Янукович сказал, что он думает о «выездном заседании»

Оппозиция требует от Президента Украины Виктора Януковича обнародовать свою позицию относительно сегодняшних событий в парламенте.

14.30 ПР: Большинство настроено на конструктивную работу даже вне стен Рады

Народные депутаты из парламентского большинства настроены на конструктивную работу, даже если заседание Верховной Рады не будут проходить в помещении на ул. Грушевского.

13.34 Оппозиция закрыла свое собрание, но из Рады не уходит

Оппозиция закрыла собрание народных депутатов, которое проходило в сессионном зале Верховной Рады. Заместитель председателя ВР Руслан Кошулинский призвал народных депутатов оставаться в сессионном зале.

13.19 В ПР утверждают, что регламент разрешает депутатам работать вне Рады

Царев подчеркнул, что сегодня депутаты фракции ПР собрались в комитетах Верховной Рады для того, чтобы решить проблему обеспечения работы парламента.

13.08 Оппозиционеры говорят: «боевая группа» не пустила их на заседание на Банковой

Депутатов от оппозиции не пустили на «выездное заседание» ПР и коммунистов, которое проходит на Банковой.

12.46 Большинство на своем заседании вернуло правительству антикоррупционный закон

Большинство ВР вернуло на доработку правительственный проект закона о совершенствовании антикоррупционного законодательства.

12.42 Оппозиция открыла собрание в Верховной Раде

В сессионном зале ВР началось собрание оппозиции и ряда внефракционных депутатов.

12.34 Гриценко: Канивец вышел из Батькивщины, но тушкой не будет

Гриценко подтвердил, что Канивец вышел из фракции «Батькивщина».

12.14 Группа оппозиционеров отправилась на Банковую

Группа депутатов из оппозиционных фракций делегирована на заседание парламента, которое проходит в помещении комитетов Верховной Рады на улице Банковой.

11.50 Яценюк: Рыбак опять врет - никаких тушек нет

Спикер ВР распространил ложную информацию, потому 4 депутата не выходили из фракции Батькивщина. Об этом заявил руководитель фракции Батькивщины в ВР Арсений Яценюк журналистам в кулуарах ВР.

11:33 Большинство на собрании собралось менять регламент ВР

На собрании большинства «будут внесены поправки в Регламент, которые нужны для законодательных оснований для голосования ВР», - сообщила Герман.

11:29 4 депутата вышли из фракции "Батькивщина"

Рыбак рассказал о 4 «тушках», которые вышли из фракции Батькивщина

11.15 Ефремов предлагает проводить «выездные» заседания ВР

Ефремов не исключает проведения заседания ВР вне здания парламента.

11.10 Яценюк предостерегает ПР и Януковича от «конституционного переворота»

Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявляет, что любое решение, принятое народными депутатами за пределами сессионного зала парламента, “является конституционным переворотом”.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак открыл заседание парламента, которое проходит в помещении комитетов ВР по улице Банковой.

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим он закрыл пленарное заседание от 2 апреля. В тот день спикер не смог закрыть заседание ВР, поскольку депутаты от оппозиции заблокировали работу парламента после нерезультативного голосования за постановление о назначении выборов в Киеве на 2 июня.

Перед открытием народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник от имени счетной комиссии объявил, что в помещении на Банковой, где началось депутатское собрание, зарегистрировались 244 народных депутата.

После этого было объявлено об открытии заседания ВР.