В 'ПриватБанке' вырос курс евро: актуальный курс валют на среду

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,25 грн, а евро – 51,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 14 октября, не изменился и составляет 45,25 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 20 копеек и составляет 50,90 гривни за евро.

При этом продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,65 гривни, а евро – по курсу 49,90 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в среду не изменился и составляет 45,25 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 26 копеек – до 51,02 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 14 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 45,08 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 6 октября – 45,06 гривни за доллар).

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 50,44 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 20 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 3 копейки и составляет 45,37 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,83 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 7 копеек и составляет 50,87 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,20 гривни за евро.

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