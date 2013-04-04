Польша сомневается, что еще один газопровод в обход Украины ей нужен

Об этом сказал журналистам министр государственной казны Польши Миколай Будзановский, курирующий ТЭК.

"Никто, кроме польской фирмы и польского правительства, не может принимать решения о пересылке через польскую территорию. Поэтому мы деликатно отмечаем, что ни по каким подсказкам от кого-либо, а тем более от "Газпрома", на этот счет мы не будем строить новую сеть транспортировки газа в Польшу или ЕС", - цитирует министра РИА "Новости".

"Принимая во внимание строительство СПГ-терминала в Свиноуйсьце, который мы хотим ввести в строй в 2014 году, планы, касающиеся добычи сланцевого газа в стране, также смычку между системами, которые уже построены - на границе с Германией, на границе с Чехией и планируемого газового проекта со Словакией, который был объявлен премьером, - то сегодня представляется сомнительным смысл строительства дополнительной инфраструктуры, которая будет увеличивать нашу зависимость от импорта газа от одного поставщика. Мы выбираем несколько иную модель - модель диверсификации и поиска новых поставщиков, чтобы цена была максимально низкой", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в среду 3 апреля президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" вернуться к проработке проекта газопровода "Ямал-Европа-2" в обход Украины для повышения надежности поставок в Польшу, Словакию и Венгрию.