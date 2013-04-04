В ПР утверждают, что регламент разрешает депутатам работать вне Рады

Об этом, комментируя ситуацию, сложившуюся сегодня в парламенте, сообщил народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов Олег Царев.

«Уже не первую неделю по надуманным причинам блокируется парламент, и те депутаты, которые называют себя демократами, по сути, не дают работать по демократическим законам», – цитирует Царева пресс-служба Партии регионов.

Он добавил, что в его семье всегда все работали честно и зарабатывали деньги тяжелым трудом.

«И сейчас мне как народному депутату трудно понять, почему государство тратит такие огромные деньги на парламент, который не работает. Между прочим, эти деньги – это налоги каждого гражданина Украины», – отметил политик.

Он подчеркнул, что сегодня депутаты фракции ПР собрались в комитетах Верховной Рады для того, чтобы решить проблему обеспечения работы парламента.

«Будут депутаты работать под куполом ВРУ или в другом помещении – не важно. Ведь Регламент не запрещает собираться и работать в других местах», – отметил политик.

Отвечая на вопрос журналистов, возможно ли принятие решения о роспуске парламента, Олег Царев отметил, что об этом говорить преждевременно.