Путин собирается строить еще один газопровод в обход Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал на встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

«Мы в связи с «Северным потоком» и «Южным потоком» фактически отказались от Ямал–Европа–2. «Южный поток»: мы уже практически начали работы, строительство набирает обороты. Тем не менее, я просил Вас вернуться к проекту «Ямал–Европа–2». Знаю, что Вы активно прорабатываете этот вопрос с партнёрами. Речь идёт о повышении надёжности газоснабжения Польши, Словакии, Венгрии», - сказал В.Путин.

Он подчеркнул, что в связи с вводом в действие «Северного потока» не может быть полным повторением «Ямал–Европа–1».

В свою очередь, А.Миллер отметил, что остаётся вопрос надёжности и стабильности поставок для Центральной Европы и для восточной части: таких стран, как Польша, Словакия, Венгрия.

«В этой связи по Вашему поручению мы проработали вариант строительства газопровода с территории Белоруссии с пониманием того, что сегодня транзит через территорию Белоруссии по газопроводу Ямал–Европа–1 является для нас самым экономически эффективным», - сказал он.

Он напомнил, что эта газотранспортная система на сегодняшний день находится в собственности «Газпрома» и этот маршрут является самым эффективным.

«Анализ рынка показал, что мы могли бы ориентироваться на 15 миллиардов кубических метров газа. И были проведены переговоры с нашими венгерскими, словацкими и польскими коллегами на корпоративном уровне. И мы готовы были бы приступить к разработке предварительного технико-экономического обоснования, приступить к началу прединвестиционной стадии», - сказал А.Миллер и добавил, что эти работы можно провести к 2018–2019 годам.

Как сообщал УНИАН, газопровод Ямал-Европа связывает российские газовые месторождения с Европой и проходит через территорию Беларуси и Польши. ГТС на территории Беларуси находится в собственности «Газпрома».