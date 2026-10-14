Авиационный коллапс: полтысячи украинских дронов парализовали работу аэропортов Москвы

После начала массированной атаки украинских беспилотников на Москву вечером 13 октября были задержаны или отменены более 500 авиарейсов, пишет The Moscow Times.

После 22:00 "Росавиация" (Федеральное агентство воздушного транспорта) ограничила прием и отправку самолетов во всех четырех московских аэропортах: "Домодедово", "Шереметьево", "Жуковский" и "Внуково".

"Уже более восьми часов аэропорт "Внуково" не принимает и не отправляет рейсы", – говорится в сообщении.

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Только во "Внуково" и "Шереметьево" с 22:00 вторника задержали 410 рейсов, а ещё 137 – отменили. В "Шереметьево" задержали 119 рейсов на вылет и 123 на прилет, ещё 92 рейса отменили – 45 на вылет и 47 на прилет. В "Внуково" задержки коснулись 82 рейсов на вылет и 86 на прилет, ещё 45 рейсов отменили.

Десятки самолетов перенаправили в другие аэропорты, в частности в петербургский "Пулково". Один из рейсов из Египта в Москву пришлось перенаправить в Минск.

По информации "Росавиации", в ночь на 14 октября ограничения также вводились в аэропортах Волгограда, Нижнего Новгорода, Самары, Пензы, Саратова и Ярославля.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 20:00 вторника, 13 октября, до 7:00 среды, 14 октября, украинские военные запустили в направлении столицы РФ 493 беспилотника. По его словам, большинство дронов российская ПВО "нейтрализовала на дальних подступах", а ещё 180 "уничтожила при приближении к Москве".

Украинские удары по России – последние новости

Украинские удары по дата-центрам технологического гиганта "Яндекс" вызвали масштабные перебои в повседневной жизни россиян. Из-за сбоев перестали работать многочисленные сервисы – от электронной почты и приложений для вызова такси до сайтов знакомств и даже электронных ключей от домофонов в московских многоквартирных домах.

Сообщалось также об атаке дронов на один из крупнейших дата-центров "Сбербанка" в России. По словам местных жителей, ночью в городе раздались десятки взрывов, после чего пожары вспыхнули сразу в нескольких районах Балакова.

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