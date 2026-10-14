Авиационный коллапс: полтысячи украинских дронов парализовали работу аэропортов Москвы

Только в Внуково и Шереметьево с 22:00 13 октября было задержано 410 рейсов, ещё 137 – отменено.

После начала массированной атаки украинских беспилотников на Москву вечером 13 октября были задержаны или отменены более 500 авиарейсов, пишет The Moscow Times.

После 22:00 "Росавиация" (Федеральное агентство воздушного транспорта) ограничила прием и отправку самолетов во всех четырех московских аэропортах: "Домодедово", "Шереметьево", "Жуковский" и "Внуково".

"Уже более восьми часов аэропорт "Внуково" не принимает и не отправляет рейсы", – говорится в сообщении.

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Только во "Внуково" и "Шереметьево" с 22:00 вторника задержали 410 рейсов, а ещё 137 – отменили. В "Шереметьево" задержали 119 рейсов на вылет и 123 на прилет, ещё 92 рейса отменили – 45 на вылет и 47 на прилет. В "Внуково" задержки коснулись 82 рейсов на вылет и 86 на прилет, ещё 45 рейсов отменили.

Десятки самолетов перенаправили в другие аэропорты, в частности в петербургский "Пулково". Один из рейсов из Египта в Москву пришлось перенаправить в Минск.

По информации "Росавиации", в ночь на 14 октября ограничения также вводились в аэропортах Волгограда, Нижнего Новгорода, Самары, Пензы, Саратова и Ярославля.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 20:00 вторника, 13 октября, до 7:00 среды, 14 октября, украинские военные запустили в направлении столицы РФ 493 беспилотника. По его словам, большинство дронов российская ПВО "нейтрализовала на дальних подступах", а ещё 180 "уничтожила при приближении к Москве".

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