Украина получила почти €3 миллиарда от Евросоюза: на что пойдут средства

Средства предоставлены в рамках программы Ukraine Support Loan.

Европейский Союз выделил Украине 2,86 миллиарда долларов в рамках оборонного компонента программы Ukraine Support Loan. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

"На фоне усиления российских атак на наши города и критическую инфраструктуру эта поддержка жизненно необходима. Больше дронов, систем противовоздушной обороны, ракет и боеприпасов означает более надежную защиту наших людей и усиление возможностей наших защитников на передовой", – отметил премьер.

Он добавил, что власти продолжают сотрудничать с европейскими партнерами, чтобы оставшаяся часть оборонного финансирования была предоставлена без задержек.

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что неизменная поддержка Европы для Украины "сейчас важна как никогда", чтобы помочь защитить её воздушное пространство, спасти жизни людей и защитить её территорию.

"Благодаря сегодняшнему выделению средств мы продолжаем удовлетворять самые насущные оперативные потребности Украины. В том числе – в дронах и ракетах", – написала она в соцсети Х.

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В конце сентября Совет Европейского Союза принял решение о выделении почти 3 миллиардов евро финансовой поддержки Украине в рамках программы Ukraine Facility. Утверждение транша стало результатом успешного выполнения Украиной десяти целевых шагов.

7 октября Украина получила 1,2 миллиарда евро от Евросоюза в рамках программы Ukraine Support Loan.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Еврокомиссия не сможет в этом году покрыть весь оборонный дефицит Украины в 27 млрд долл. из-за "отсутствия соответствующих инструментов", ведь речь идет о дополнительных потребностях, возникших у вооруженных сил, а не о потребностях государственного бюджета.

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