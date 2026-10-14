Названы гибридные бестселлеры, которые разметают украинские покупатели

Лидером среди новых легковых гибридов на украинском рынке по-прежнему остается Toyota RAV4.

В прошлом месяце украинский автопарк пополнился более чем 3,8 тысячи гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает"УкрАвтопром"

Доля новых автомобилей среди всех зарегистрированных гибридов составила 40%, тогда как в прошлом году этот показатель достигал 52%. В этом сегменте доминируют автомобили японских производителей. Лидером среди новых легковых гибридов на украинском рынке остается кроссовер Toyota RAV4.

ТОП-3 самых популярных новых гибридов:

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Toyota RAV4 – 316 шт. Toyota Camry – 104 шт. Nissan Qashqai – 75 шт.

Среди импортируемых подержанных гибридов наибольшим спросом пользуются модели Ford. В этом сегменте в сентябре лидировал Ford Fusion US – 159 автомобилей. Второе место занял Ford Escape с показателем 146 автомобилей, а третье – Kia Niro (127 единиц).

Авторынок Украины – последние новости

Бензиновые автомобили остаются самыми популярными на украинском рынке. В сентябре автопарк Украины пополнился 13,1 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. Среди новых бензиновых легковых автомобилей самым популярным стал кроссовер Hyundai Tucson. В целом рейтинг лидеров сегмента преимущественно состоит из кроссоверов.

Кроме того, в сентябре украинский автопарк пополнился почти 4,6 тыс. электромобилей (BEV). Это вдвое меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Основную часть зарегистрированных электромобилей составили легковые автомобили.

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