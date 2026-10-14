РФ накапливала баллистику для массированного удара: Романенко назвал главную цель

Россияне пытаются максимально вывести из строя украинскую энергетическую инфраструктуру ещё до начала отопительного сезона.

Российские захватчики накапливали баллистические ракетыдля проведения массированной атаки. Оккупанты пытаются максимально вывести из строя энергетическую инфраструктуру еще до начала отопительного сезона. Об этом в комментарии УНИАН сказал авиационный эксперт Валерий Романенко, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации.

В частности, авиаэксперт рассказал, почему прошлой ночью россияне совершили столь масштабную воздушную атаку с запуском 39 баллистических ракет с разных направлений.

"Во-первых, произошло накопление", – отметил Романенко.

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Во-вторых, по его предположению, сейчас могут обсуждаться определенные договоренности об энергетическом перемирии, поэтому россияне пытаются максимально вывести из строя украинскую энергетическую инфраструктуру еще до начала отопительного сезона, чтобы "создать впечатление, что все потеряно".

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Также авиаэксперт объяснил, зачем россияне растягивают воздушные атаки во времени, а не запускают все накопленные средства сразу.

"Россияне стремятся к тому, чтобы у нас возникла дезорганизация в целом в хозяйстве города, на предприятиях, потому что люди были вынуждены всю ночь провести в бомбоубежищах", – сказал Романенко.

В частности, такие атаки также направлены на вывод из строя предприятий.

Зачем россиянам наращивать количество пусковых установок "Бастион" у границы с Украиной

Авиаэксперт ответил на вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что российские оккупанты пытаются накопить в Брянской и Курской областях пусковые установки "Бастион" для будущих ударов по Киеву.

По словам Романенко, такие пусковые установки задействовались только в оккупированном Крыму. Также они находились на Балтике.

"У россиян огромные запасы ракет "Оникс". В ГУР сообщали о запасе до 600 ракет. Поэтому россияне хотят задействовать эти запасы противокорабельных ракет", – отметил Романенко.

Он добавил, что эти ракеты обладают невысокой точностью, если их применять по наземным целям.

В то же время с пусковых установок "Бастион" можно запускать и ракеты "Циркон".

Украина вновь не получила разведданные о пусках российской баллистики

Кроме того, авиаэксперт ответил на вопрос, насколько Украина зависит от иностранных партнеров в получении разведывательных данных для обнаружения российских баллистических ракет и можем ли мы самостоятельно отслеживать российские запуски собственными средствами.

"Нет, мы не можем. Для этого нужно иметь не просто спутник, а спутниковую группировку, которая в любое время способна отслеживать 1 тыс. 200 км вдоль линии фронта на глубину до 300 км. И не просто отслеживать, а очень тщательно мониторить отдельные районы, потому что нам предоставляют информацию о запусках, но, к сожалению, по сообщениям наших официальных источников, нам ни разу не предоставляли точных координат пусковых установок", – подчеркнул Романенко.

Таким образом, он пояснил, что все это время существовали серьезные ограничения в получении разведывательной информации.

"Трамп вчера сказал, что они предоставляют информацию, но второй или третий раз подряд не получить информацию – это уже расхождение между словами и делами и реальным положением дел", – добавил Романенко.

Массированная атака на Украину

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 октября российские оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением 128 ударных БПЛА и 39 ракет различных типов, летящих к цели по баллистической траектории.

Основным направлением российской атаки стал Киев. Однако угроза также возникла для Житомира, Белой Церкви и Полтавы. Взрывы раздавались и в Харькове, и в Днепре.

В Киеве основной мишенью российского удара баллистическими ракетами стала энергетика, а именно ТЭЦ-4. Международные партнеры вновь не предоставили данных об атаке заблаговременно.

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